Nuova edizione del Tg Diregiovani

La Gioconda lascerà Parigi. ‘Ciao Louvre’

La Gioconda lascerà il Louvre. A dare l’annuncio Françoise Nyssen, ministro della cultura francese. Monna Lisa oltrepasserà i confini parigini per farsi ammirare anche da chi non ha avuto la possibilità di visitare il famoso museo. “Non vedo perché bisogna confinare questi capolavori se facciamo attenzione alla loro conservazione”, ha spiegato il direttore del polo museale. Uno dei possibili candidati ad ospitare il dipinto di Leonardo da Vinci è la città di Lens, dove nel 2012 è stata aperta una succursale del Louvre.

Sky e Netflix si uniscono: partnership colossale in Europa

Sky e Netflix si uniscono a sorpresa, rivoluzionando il mondo dell’intrattenimento domestico. Con un annuncio inatteso, i due colossi si lanciano in una strana alleanza per il mercato europeo. I clienti Sky, attraverso la nuova piattaforma Sky Q, potranno usufruire dei contenuti Netflix con un nuovo pacchetto di abbonamento. Viceversa, agli utenti Netflix verrà offerta la possibilità di migrare il proprio account nel nuovo pacchetto Sky TV. La partnership partirà ufficialmente il prossimo anno, prima nel Regno Unito e in Irlanda, poi in Italia, Germania e Austria.

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme per Quentin Tarantino

E’ “Once Upon a Time in Hollywood” il nuovo film di Quentin Tarantino. La pellicola unisce per la prima volta sul set due star del calibro di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Il regista cult racconterà una Los Angeles del 1969, al culmine della Hollywood hippy. I due attori saranno i protagonisti della storia. DiCaprio sarà Rick Dalton, ex star di una serie tv western, Pitt interpreterà la sua controfigura di lunga data, Cliff Booth. Entrambi faticano a stare a galla in una Hollywood che non riconoscono più. Ma Rick ha un vicina di casa molta famosa: Sharon Tate.

Più vicino della Luna: la Terra incontra l’asteroide 2018 DV1

Grande come un autobus, più vicino della Luna. E’ per oggi l’incontro con l’asteroide 2018 DV1. La roccia spaziale saluterà la Terra sfrecciando nello spazio a circa 110.000 chilometri di distanza. Per chi non è dotato di un telescopio potente, l’appuntamento è con il Virtual Telescope, che trasmetterà in diretta streaming l’evento a partire dalle 18.30. Il piccolo asteroide 2018 DV1 ha all’incirca le dimensioni di un autobus, con una larghezza di almeno 7 metri. E’ stato scoperto solo recentemente. Gli astronomi lo hanno individuato per la prima volta lunedì 26 febbraio.

‘Oronero Live’, al via il tour di Giorgia

Al via da oggi ‘Oronero Live’ di Giorgia. Sei imperdibili appuntamenti dal vivo che partiranno con un doppio live, questa sera e il 3 marzo, al PalaLottomatica di Roma. Il tour proseguirà a Milano il 7 e l’8 marzo e Padova il 12 e il 13. Sarà un’occasione unica per festeggiare un anno e mezzo di grandi successi targati ‘Oronero’. Giorgia si esibirà per la prima volta nella sua carriera su un palco posto al centro del palazzetto, che permetterà al pubblico di godersi lo show da qualsiasi settore delle location. È disponibile ‘Oronero Live’, il meglio di ‘Oronero Tour’ arricchito da due brani inediti: ‘Come Neve’, già certificato platino, e ‘Chiamami tu’.