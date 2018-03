Nuova edizione del Tg Diregiovani

Oscar 2018, quattro statuette per Guillermo del Toro

Come ogni anno Los Angeles è il palcoscenico degli Academy Awards. Giunti alla 90esima edizione, gli Oscar hanno visto trionfare Guillermo del Toro con ‘La forma dell’acqua’. Il regista messicano si è aggiudicato quattro statuette. Delle tredici candidature, la pellicola ha vinto Miglior Film, Miglior Regista, Miglior scenografia e Miglior canzone originale. A seguire Dunkirk di Christopher Nolan con tre premi. Per l’Italia un solo Oscar. Chiamami Col Tuo Nome di Luca Guadagnino si aggiudica la Miglior sceneggiatura non originale grazie al lavoro di James Ivory.

Addio a Davide Astori, il calcio si ferma

“Era doveroso fermare il calcio, perché io immagino e voglio uno sport ricco di valori come il rispetto, la condivisione delle emozioni, gli ideali”. Con queste parole di Giovanni Malagò, il calcio si è fermato nella giornata di ieri a seguito della scomparsa improvvisa di Davide Astori, il difensore e capitano della Fiorentina, trovato morto nella sua camera d’albergo a Udine. La giornata, con molta probabilità, verrà recuperata il 14 marzo ma il calendario è fitto ed è difficile immaginare un giorno ideale per tutte le squadre. Oggi la Lega prenderà una decisione ufficiale.

Da star di Instagram a regina dei debiti

Voleva diventare una star di Instagram ma il suo sogno si è infranto velocemente. È la storia di Lissette Calveiro che – a soli 26 anni – ha sperperato tutti i suoi averi, finendo sul lastrico travolta dai debiti. In un anno, la ragazza ha speso 10 mila dollari per viaggi, vestiti e accessori di lusso. L’obiettivo raccontare una storia da copertina di una ragazza che ce l’ha fatta. Lisette ha abbandonato il suo tirocinio e trovato un lavoro part-time per seguire il suo sogno. Ora dovrà rivedere le sue priorità.

Cinema in cima alle preferenze dei millenials

Nel 2017 8 italiani su 10 sono andati al cinema almeno una volta, 6 su 10 hanno visitato uno o più musei, 4 su 10 hanno visto una mostra e altrettanti sono stati a teatro. E’ il quadro dell’intrattenimento culturale tratteggiato dal nuovo Osservatorio mensile di Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa. Tra i consumi culturali il cinema è quindi in cima alle preferenze degli italiani. Soprattutto per i più giovani. Infatti, solo il 6% dei 18-24enni non ha mai varcato la soglia di una sala cinematografica. Il 26,4% ha visto almeno dieci film lo scorso anno.

LP torna live in Italia

LP torna in Italia. A pochi i giorni dall’uscita di ‘Lost On You’ Deluxe Version, la cantante ha annunciato quattro nuovi appuntamenti live: il 26 giugno a Roma, il 27 ad Ancona, il 28 a Merano e il 29 a Torino. L’edizione speciale di Lost On You comprende 4 brani inediti, 2 esclusive versioni live ed il DVD del concerto tenutosi la scorsa estate al Lucca Summer Festival. I biglietti per le tappe italiane del tour di LP saranno in vendita a breve su www.dalessandroegalli.com e ticketone.it.