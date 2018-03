Nuova edizione del Tg Diregiovani

Antartide, scoperta colonia di 1,5 milioni di pinguini

Era nascosta nel remoto arcipelago delle Danger Island la colonia di 1,5 milioni di pinguini scoperta in Antartide. La popolazione, costituita da 750 mila coppie in età riproduttiva, è stata individuata per la prima volta dai dati raccolti dai satelliti Landsat, monitorati dalla NASA. Grazie ad un’attenta analisi delle immagini in alta definizione, gli scienziati hanno osservato tracce abbondanti di guano sul ghiaccio. Troppe, per le colonie censite. Seguendole, hanno quindi scoperto la vasta popolazione di pinguini di Adelia, finora sconosciuta.

Tra poche settimane il satellite Tiangong-1 precipiterà sulla Terra

Da ormai un anno il satellite Tiangong-1, facente parte del progetto di stazione spaziale cinese è stato dichiarato fuori controllo. Si tratta di un modulo orbitante di notevoli dimensioni, il cui rientro in atmosfera è alle porte. Tuttavia, gli esperti ancora non sono in grado di stabilire il punto di caduta della pioggia di detriti che potrebbe derivarne. Nell’ipotesi peggiore, spiegano gli scienziati, la probabilità che una specifica persona sia colpita dai frammenti del satellite è circa un milione di volte più piccola rispetto a quella di vincere il jackpot alla lotteria.

Serie A, definito il recupero della 27esima giornata

Si recupererà tra il 3 e il 4 aprile la 27esima giornata di Serie A rinviata a seguito della morte di Davide Astori. Unica eccezione per il derby di Milano tra Milan e Inter per cui, invece, si aspetterà l’esito dell’ottavo di finale di Europa League dei rossoneri. Intanto, la Lega Serie A ha definito il calendario della prossima stagione. Si inizierà il 19 agosto per finire il 26 maggio 2019. Due i turni infrasettimanali, mercoledì 26 settembre e mercoledì 3 aprile 2019. Le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni delle Nazionali, precisamente il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo 2019.

Al Centrale Live di Roma arriva Ermal Meta in concerto

Ermal Meta salirà il prossimo 5 luglio sul palco del Centrale Live di Roma. Dopo la vittoria sanremese con “Non mi avete fatto niente”, è uscito per Mescal Music il nuovo album dell’artista intitolato “Non abbiamo armi”. Questo terzo lavoro discografico di Meta sarebbe, a detta di pubblico e critica, il più bello del cantautore. Dodici canzoni inedite che scorrono attraverso ritmi incalzanti e momenti di grande intimità che confermano il grande talento di Ermal. Con questi presupposti il Non Abbiamo Armi

Tour promette benissimo.

Il Ritorno di Mary Poppins da Natale al cinema

Sarà un Natale magico quello che ci attende al cinema il prossimo dicembre con Mary Poppins Returns. L’iconica tata tornerà mezzo secolo dopo nel sequel prodotto da Disney. Emily Blunt impersonerà i panni della protagonista, interpretata nella pellicola originale del 1964 da una straordinaria Julie Andrews. La pellicola, ambientata 24 anni dopo il primo Mary Poppins, vede come protagonisti gli ormai cresciuti Jane e Michael Banks, alle prese con i problemi dell’età adulta.