Nuova edizione del Tg Diregiovani

In treno gratis a 18 anni per l’Europa

Saranno 30 mila i fortunati neo maggiorenni ad avere la possibilità di viaggiare gratis per l’Europa. La Commissione UE ha stanziato 12 milioni di euro per permettere ai 18enni di spostarsi a costo zero con il treno nel vecchio Continente. Le prime partenze sono previste già da questa estate. I fortunati viaggiatori saranno scelti tramite un concorso, “indipendentemente dal loro retroterra sociale ed educativo e includendo persone di ridotta mobilità”, spiega la Commissione. “Un’esperienza per sviluppare l’identità europea, rafforzare i valori europei comuni e promuovere la scoperta di siti e culture nel Continente”.

Astori è morto per cause naturali

“Morte cardiaca senza evidenze macroscopiche, su base bradiaritmica”. È il risultato dei primi esami fatti sul corpo di Davide Astori. L’autopsia, durata poco più di tre ore, ha rivelato così che il capitano della Fiorentina è morto per cause naturali. Il suo cuore ha rallentato fino a fermarsi. Nei prossimi giorni per la diagnosi definitiva saranno “necessari approfonditi esami istologici” per capire se il 31enne soffriva di qualche patologia genetica. Il corpo è stato restituito alla famiglia per i funerali che si terranno giovedì alle 10 nella Basilica di Santa Croce a Firenze.

Australia, trovato su una spiaggia messaggio in bottiglia di 132 anni fa

E’ datato 12 giugno 1886 il messaggio nella bottiglia scoperto sulle spiagge di Perth, in Australia. Niente di romanctico, però, al suo interno. Solo la richiesta di contattare il consolato tedesco. La missiva, infatti, faceva parte di un esperimento sulle correnti oceaniche. Come scoperto da una ricerca d’archivio in Germania, l’originale Giornale di bordo della nave Paula riporta una nota scritta dal capitano che registra, proprio in quella data, il lancio di una bottiglia in mare. Fino ad oggi, il record di anzianità per un messaggio in bottiglia era di 108 anni.

‘Una vita in vacanza’ ma non per Lo Stato Sociale

Dai colli bolognesi al Festival di Sanremo, ma per Lo Stato Sociale le esibizioni live non finiscono qui. La band infatti ha annunciato sui profili social un tour in Spagna programmato per aprile. La prima tappa sarà l’8 a Siviglia e proseguirà il 9 a Valencia, il 10 a Barcellona, il 12 a Madrid e si concluderà il 13 a Bilbao. L’estate 2018 porterà in Italia il carisma e la musica de Lo Stato Sociale. Il tour italiano partirà l’8 giugno a Sesto San Giovanni, il 4 luglio a Padova e l’11 a Collegno. La band bolognese chiuderà il giro dei concerti il 13 luglio al Rock in Roma.

Anche senza di te, quando l’amore si scontra con l’ansia

Una donna, tre uomini. In mezzo paure, ansie ma anche tanto coraggio. Sono gli ingredienti di Anche senza di te, il film di Francesco Bonelli al cinema dall’8 marzo. Protagonisti Myriam Catania, Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore e con la partecipazione di Alessio Sakara. Una commedia romantica e divertente che racconta una piccola e cruciale rivoluzione: quella di Sara, una giovane insegnante precaria, stanca di soprusi e di instabilità. Fragile ma con una grande forza interiore in attesa di essere scoperta.