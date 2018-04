Nuova edizione del Tg Diregiovani

Terremoto: scossa di magnitudo 4.7 nelle Marche

Torna la paura nel centro Italia. Alle 5.11 di questa mattina una scossa di magnitudo 4.7 è stata registrata dai sismografi dell’Ingv con epicentro a 2 Km da Muccia, in provincia di Macerata. Il terremoto è stato avvertito anche in Umbria, nelle Marche e nel Lazio, in particolare nel reatino. A Muccia è crollato il piccolo campanile della Chiesa del ‘600 Santa Maria di Varano. Nessun ferito, ma sono in corso accertamenti per verificare ulteriori danni.

Apple sceglie l’eleganza del rosso per combattere l’HIV

Apple si tinge di rosso. Sono aperti da oggi i pre-ordini per iPhone 8 e 8 Plus (PRODUCT)RED, edizione speciale dei telefoni di nuova generazione. Disponibili dal 14 aprile, i nuovi dispositivi saranno accompagnati da una linea di accessori in rosso per tutti i prodotti della mela morsicata. (PRODUCT)RED fa parte dell’impegno sociale di Apple nella lotta all’HIV. Ogni acquisto di un prodotto della linea contribuirà direttamente al Fondo Globale contro l’AIDS. Dal 2006 ad oggi, Apple ha già raccolto oltre 160 milioni di dollari.

Niente regali ma beneficenza al matrimonio di Harry e Meghan

Il matrimonio di Harry e Meghan sarà occasione di solidarietà. I futuri sposi hanno, infatti, chiesto di non portare regali per le nozze ma di inviare donazioni di beneficenza. A darne notizia è la stessa Casa Reale britannica che ha pubblicato una lista di sette organizzazioni scelte direttamente dagli sposi. Gli ospiti potranno, quindi, finanziare le cause più diverse, come povertà, ambiente e lotta all’AIDS.

J-Ax festeggia i 25 anni di carriera con una raccolta

Il prossimo 4 maggio non prendete impegni: uscirà ‘Il bello di essere J-Ax. 25 anni di successi 1993-2018’. Lo ‘zio’ Ax festeggia i 25 anni di carriera con una raccolta delle sue note rap, dagli esordi fino ad oggi. Due dischi per ascoltare il meglio dell’artista: da ‘Deca Dance’ a ‘I vecchietti fanno O’, passando per “Domenica da Coma” e “Maria Salvador”. Non mancheranno inoltre i duetti con Neffa e con Fedez, i brani più amati come ‘Spirale Ovale’, Tranqi Funky’, ‘Domani Smetto’ e molti altri successi.

Escobar – Il fascino del male, dal 19 aprile al cinema

I premi Oscar Javier Bardem e Penélope Cruz tornano insieme sul grande schermo per raccontare la vita di Pablo Escobar dal un punto di vista di una donna. ‘Escobar – Il fascino del male’ – dal 19 aprile al cinema – è tratto dal romanzo ‘Amando a Pablo, odiando a Escobar’, dell’ex conduttrice televisiva colombiana Virginia Vallejo, sua amante per quattro anni. Il film racconta la storia di un rapporto passionale tra un popolare personaggio televisivo e il re indiscusso del narcotraffico internazionale, che prova fino alla fine a conciliare la sua attività criminale e politica con la vita privata e la famiglia.