Nuova edizione del Tg Diregiovani

Nadia Toffa a Le Iene: “Ho avuto il cancro”

Nadia Toffa ha svelato al pubblico di aver combattuto con una brutta malattia. La prima puntata de Le Iene, andata in onda ieri 11 febbraio, si è aperta con questa importante dichiarazione della iena. “Ho avuto un cancro. Ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l’intervento. Ora ve ne posso parlare, sto bene”. Grande la commozione del pubblico e dei colleghi seduti accanto a lei, Nicola Savino e Matteo Viviani. “Non bisogna vergognarsi, questo è poco ma sicuro. Magari arriverò anche rasata se non vi dispiace”, ha ironizzato la Toffa.

A Gorizia il tiramisù più lungo del mondo

Con 266 metri è di Villese, in provincia di Gorizia, il tiramisù più lungo del mondo che si è aggiudicato il nuovo Guinness World Record. 48 mila savoiardi, 400 chilogrammi di mascarpone e altrettanti di panna. Poi ancora 420 litri di caffè, 200 kg di zucchero, 3 milia uova e 47 litri di Marsala. Sono questi gli ingredienti che hanno portato alla vittoria su cui hanno lavorato oltre 30 pasticceri.

Al via Young Sheldon, lo spin-off di The Big Bang Theory

Sheldon Cooper torna in tv in versione kid. “Young Sheldon” debutta su JOI domani, 13 febbraio, alle ore 21.45. La serie tv è ambientata nel 1989 nel Texas, dove un dottor Cooper di soli 9 anni cerca di ambientarsi nonostante le sue “diversità”. La new comedy è narrata dallo Sheldon adulto, interpretato da Jim Parsons, coinvolto anche come produttore esecutivo. Dopo il grandissimo successo della prima stagione registrato negli Stati Uniti, CBS ha annunciato il rinnovo per la seconda.

Victoria Beckham smentisce la reunion delle Spice Girls

Reunion in dubbio per le Spice Girls. Victoria Beckham, a Vogue, ha affrontato l’argomento ufficialmente, smentendo le recenti voci di un possibile ricongiungimento. “Io non andrò in tour – ha detto l’ex Spice -. Le ragazze non andranno in tour. In questo momento ci stiamo solo scambiando delle idee, delle ipotesi. Per il futuro non c’è niente di stabilito ma questo non significa che una reunion non si farà mai”. Le speranze dei fan si erano accese nelle scorse settimane quando le ragazze di Londra si erano riviste per quella che la storica agente Jo Milloy ha definito una “riunione di lavoro”. Ora non tocca che aspettare che arrivi il momento giusto per le Spice.

Chiude Italia 2, Mediaset fa spazio a nuovi canali

Mediaset chiude Italia 2. Il canale giovane, nato nel 2011, cesserà le trasmissioni nei prossimi mesi. La notizia è stata confermata dalla dirigenza Mediaset a L’ITALIA IN DIGITALE. Le motivazioni per la chiusura di Italia 2 sono molteplici. Prima tra queste, i deludenti risultati dello share. Inoltre, l’intenzione di Mediaset è quella di riprendersi Focus, al momento appoggiato sul canale 56 del gruppo Discovery. La programmazione di Focus, quindi, si sposterebbe sul canale 35, oggi Italia 2.