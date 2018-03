Nuova edizione del Tg Diregiovani

Martedì grasso, da Venezia a Viareggio è festa in tutta Italia

Con martedì grasso si chiude ufficialmente il carnevale. Come ogni anno, si fa festa in tutto il mondo, Italia compresa, con eventi sparsi su tutta la penisola. Venezia è sede di uno dei carnevali più famosi al mondo, con turisti provenienti da ogni luogo pronti ad invadere le vie e i canali della Serenissima. Immancabile l’appuntamento di Viareggio e del suo “Carnevale dei giganti”, uno dei più iconici d’Italia. E ancora, Cento con il famoso rogo di Tasi, il cui carnevale è gemellato con quello di Rio de Janeiro. Altra antica tradizione carnevalesca italiana è quella di Ivrea, che culmina con la popolare battaglia delle arance.

#Venezia75, del Toro presidente della giuria

Sarà Guillermo del Toro a vestire quest’anno il ruolo di presidente di giuria alla 75esima Mostra del cinema di Venezia, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre. Il regista Leone dʼoro è stato fortemente voluto dalla famiglia della Biennale di Venezia, in particolar modo da Paolo Baratta e Alberto Barbera. “Essere presidente a Venezia è un onore immenso e una responsabilità che accetto con rispetto e gratitudine – ha commentato il pluricandidato agli Oscar – Venezia è una finestra sul cinema mondiale, e un’opportunità per celebrare la sua forza e rilevanza culturale”.

Amazon cambia rotta. Volano lettere di licenziamento

Amazon cambia rotta. Per moltissimi dipendenti, soprattutto nel quartier generale di Seattle, è in arrivo la lettera di licenziamento. “Stiamo facendo degli aggiustamenti sul numero di addetti nella società: piccole riduzioni in un paio di posti e forti assunzioni in molti altri”, si legge in una nota dell’azienda. L’obiettivo del colosso di Jeff Bezos sarebbe quello di ridurre i costi per aumentare le risorse su ambiti più redditizi per le tasche di Amazon.

Fabrizio De André, l’icona della musica italiana rivive su Rai 1

La storia di un’ icona della musica italiana rivive sul piccolo schermo. A meno di un mese dal suo debutto cinematografico, arriva questa sera su Rai 1 Fabrizio De André – Principe libero, il biopic in ricordo del cantautore genovese firmato da Luca Facchini. Luca Marinelli è Fabrizio De Andrè, poeta sublime e cantore di rara bravura, attento al sociale e nobile spalla degli ultimi, ma anche uomo alla continua ricerca del suo equilibrio, sempre combattuto e in bilico tra forza e fragilità.

Demi Lovato in tour a Bologna il 27 giugno

E’ Bologna la città scelta da Demi Lovato per la sua prima volta in Italia. La cantante di Albuquerque sarà all’Unipol Arena il 27 giugno per la tappa italiana del “Tell Me You Love Me World Tour”. I biglietti saranno in vendita su TicketOne da venerdì 16 febbraio alle ore 11.00 e dal 19 febbraio nei punti vendita autorizzati Ticketone. Gli iscritti a Vivo Club potranno invece acquistare i biglietti già dalle ore 11 di mercoledì 14 febbraio.