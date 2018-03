Florida, ex studente apre il fuoco: è strage in un liceo a Parkland

Sono 17 morti e almeno 15 feriti, tra giovani e adulti, le vittime della sparatoria in una scuola superiore di Parkland, in Florida. Autore della strage di San Valentino il 19enne Nikolas Cruz, ex studente del liceo espulso lo scorso anno per motivi disciplinari. Armato di fucile d’assalto semi-automatico, il giovane si è recato all’interno dell’edificio e ha fatto scattare l’allarme antincendio, approfittando della confusione per farsi largo nei corridoi e aprire il fuoco su studenti e professori. Cruz è stato arrestato un’ora dopo la strage, a circa tre chilometri di distanza e si è consegnato agli agenti senza opporre resistenza.

Premi David, si accendono i riflettori sugli Oscar italiani

Battuto il primo ciak per gli Oscar made in Italy. Manca poco più di un mese alla cerimonia di premiazione, ma i riflettori si sono gia’ accesi in casa Rai con l’annuncio delle nomination dei David di Donatello 2018. La veracità napoletana ha conquistato la Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano. ‘Ammore e malavita’ dei Manetti Bros. si è aggiudicato 15 candidature, tra queste, Miglior Film e Miglior Regia. A seguire, ‘Napoli Velata’ di Ferzan Ozpetek con 11. Terzi sul podio con 8 nomination, ‘La tenerezza’ di Gianni Amelio e ‘Nico, 1988’ di Susanna Nicchiarelli. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta su Rai 1 il 21 marzo.

Black Panther, al cinema il nuovo film Marvel

Il destino del mondo nelle mani di una “pantera”. E’ al cinema “Black Panther”, prima pellicola stand-alone dedicata al supereroe di Wakanda. Ambientato dopo gli eventi raccontati in “Captain America: Civil War”, nel nuovo film Marvel vedremo T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova. T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino della sua patria e di tutto il mondo.

I Metallica si aggiudicano il Polar Prize, “il premio Nobel della musica”

La leggendaria band heavy metal Metallica è stata nominata vincitrice del prestigioso Polar Music Prize 2018, conosciuto anche come “Premio Nobel della musica”. Il riconoscimento internazionale svedese, che ogni anno premia sia musicisti contemporanei che classici, sarà consegnato il prossimo 14 giugno sia ai Metallica che all’Afghanistan National Institute of Music e al suo fondatore e direttore Ahmad Sarmast. Il Polar Prize viene assegnato a diverse personalità del mondo della musica dal 1992, ma questa è la prima volta che se l’aggiudica una band metal.

Al via EDUCATIONAL TOUR, ecco ‘cosa fare da grandi’

Inizierà da Napoli il prossimo 27 febbraio l’Educational Tour organizzato dalla Fondazione Italia Orienta. Il minibus dell’orientamento scolastico italiano partirà dalla Campania per transitare in moltissime città italiane, incontrando in ogni scuola tanti giovani studenti e con loro diversi personaggi del mondo della cultura, dell’imprenditoria e dello spettacolo. Giunto al sesto anno, il giro d’Italia toccherà 27 città per raccontare ai ragazzi quello che li aspetta dopo il diploma. In questa edizione, circa 20mila giovani avranno la possibilità di confrontarsi e ascoltare pareri, proposte e diversi percorsi di carriera.