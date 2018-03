Nuova edizione del Tg Diregiovani

Benvenuto anno del cane! Al via il capodanno cinese

Il Capodanno cinese è una solenne tradizione asiatica per dare l’addio all’inverno e all’anno trascorso, accogliendo la stagione primaverile ccon la famiglia e gli amici. Augurare buona fortuna e prosperità e allontanare gli spiriti maligni sono al centro di molte celebrazioni, che fanno parte della cosiddetta Festa di Primavera o capodanno lunare. Sebbene la Cina utilizzi ufficialmente il calendario gregoriano internazionale, il tradizionale calendario lunisolare mantiene un significato cerimoniale e così, ogni anno, in corrispondenza della luna nuova più vicina all’inizio della primavera, i cinesi danno il via ad un nuovo ciclo annuale. Il Capodanno cinese quest’anno cade il 16 febbraio e segna l’inizio dell’anno del cane.

Jennifer Aniston e Justin Theroux annunciano la separazione

Dopo 4 anni di fidanzamento e 2 di matrimonio, Jennifer Aniston e Justin Theroux annunciano la separazione. “Normalmente lo faremo privatamente, ma poiché l’industria del gossip non può resistere all’opportunità di speculare e inventare, volevamo anticipare la verità”, ha fatto sapere la coppia in un comunicato. “Questa decisione è stata presa reciprocamente e amorevolmente alla fine dell’anno scorso. Siamo due migliori amici che hanno deciso di separarsi come coppia, ma non vediamo l’ora di continuare la nostra amicizia. Siamo determinati a mantenere il profondo rispetto e l’amore che proviamo gli uni per gli altri”.

Su Netflix i primi episodi di First team: Juventus

Sono disponibili da oggi su Netflix i primi tre episodi di First team: Juventus. La seconda parte sarà disponibile sul catalogo in estate. First team: Juventus segue le storie dei protagonisti del club durante la stagione 2017-2018, offrendo un ritratto intimo dei calciatori con immagini dentro e fuori dal campo, per catturare in profondità le vere esperienze di vita che fanno della Juventus una delle squadre più affascinanti al mondo.

The Kolors live con il Frida Tour

Dopo aver partecipato al 68° Festival di Sanremo con ‘Frida (Mai, mai, mai)’, i The Kolors tornano live con il Frida Tour. A marzo la band sarà dal vivo in tutta Italia con cinque speciali appuntamenti nei club che permetteranno ai fan di assistere allo show dei The Kolors in una dimensione intima. Oggi, a partire dalle 14.30, saranno aperte le prevendite su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Gli Incredibili tornano al cinema

Gli Incredibili tornano al cinema. Il secondo capitolo dedicato alla famiglia di supereroi più amata del mondo arriverà nelle sale italiane il 19 settembre 2018. In questo nuovo episodio Helen viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack, i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene però messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa.