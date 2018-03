Nuova edizione del Tg Diregiovani

Emma Watson: 1 milione alle vittime di abusi

Un milione di sterline per le vittime di abusi e molestie sessuali sul luogo di lavoro. È la donazione con cui Emma Watson ha dato il via alla nascita del fondo britannico a sostegno delle donne. Un’iniziativa che arriva con una lettera firmata da oltre 200 star del Regno Unito e d’Irlanda. Tra queste anche Emma Thompson, Carey Mulligan e Keira Knightley. La donazione della star di Harry Potter è una delle più importanti per il nuovo UK Justice and Equality Fund.

Un ‘Tarzan’ di otto anni è l’incubo dei passeggeri

Un viaggio diventato un incubo per colpa di un bambino di otto anni. Il volo Lufthansa Germania-New Jersey è stato il palcoscenico di un piccolo Tarzan che, con le sue urla, ha disturbato i passeggeri e il personale di volo per tutta la durata del viaggio. “Il bambino urlava senza fermarsi mai e la cosa più assurda è che la madre non faceva nulla per fermarlo”, ha dichiarato un passeggero. Il video dello show tra le nuvole è finito in rete diventando virale in pochissimo tempo.

Google, sparisce l’opzione “Visualizza immagine”

Google contro le violazioni di copyright. Il motore di ricerca ha rimosso dai suoi risultati il tasto “vedi immagine” che permetteva di visualizzarla in una nuova finestra. Un’opzione che non consentiva di capire se fosse coperta da diritti. Al suo posto arriva il tasto “Visita” che riporta al sito di origine della foto. Inoltre, adesso è più visibile la nota sul copyright posizionata sotto lo scatto selezionato.

Caravaggio, al cinema l’anima e il sangue dell’artista

Arriva oggi al cinema Caravaggio – L’anima e il Sangue. La nuova pellicola d’arte, distribuita da Nexo Digital, rimarrà in sala anche il 20 e 21 febbraio. Dai creatori di Raffaello – il Principe delle Arti e Firenze e gli Uffizi, il film, diretto da Jesus Garces Lambert, è un emozionante viaggio attraverso le opere, i tormenti e i moti d’animo di Michelangelo Merisi da Caravaggio. “Caravaggio è un po’ come Batman, la morte dei loro genitori li induce a entrare in un percorso di vita segnato dal buio e dal male”. Le parole dello storico d’arte Claudio Strinati descrivono bene il senso dell’anima e il sangue dell’artista.

Un fumetto in 24 ore, la sfida del WeGIL

24 ore no-stop, 6 fumettisti e disegnatori per 24 tavole. L’appuntamento con l’esperimento fumettistico è il 23 e 24 febbraio a WeGIL, l’hub culturale di Trastevere. Sarà una 24 ore del fumetto che vedrà alcuni dei migliori fumettisti italiani, tra cui Alberto Corradi, Maicol & Mirco e Simona Binni, impegnati a realizzare una storia disegnata di 24 pagine in un solo giorno. I fumettisti dovranno sfidare il tempo, il proprio talento e la stanchezza.