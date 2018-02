Nuova edizione del Tg Diregiovani

Con Sofia Goggia l’Italia torna medaglia d’oro nella discesa libera

Dopo 66 anni l’Italia torna in cima al podio della discesa libera. Sofia Goggi si è aggiudicata la medaglia d’oro alle olimpiadi invernali di Pyeongchang. La sciatrice ha concluso la sua discesa in 1 minuto 39 secondi e 22 centesimi, staccando di 9 centesimi la Norvegia che conquista la medaglia d’argento con Ragnhild Mowinckel. Chiude il podio della classifica finale la statunitense Lindsey Vonn, terza classificata. Sofia è stata l’unica italiana a finire la gara: Nadia Fanchini, Federica Brignone e Nicol Delago sono cadute prima di arrivare al traguardo.

La NASA festeggia i 5000 giorni di Opportunity su Marte

Sono ben 14 gli anni trascorsi da Opportunity su Marte. Il rover della NASA ha festeggiato un traguardo insperato, diventando la missione di più lunga operatività sul Pianeta Rosso. La durata prevista della sua attività, infatti, era di 90 sol (giorni marziani): attualmente ha superato i 5000 sol. Terzo rover terrestre inviato sul Pianeta Rosso, Opportunity può vantare un ricco repertorio di scoperte e successi che hanno rivoluzionato la nostra percezione di Marte. Nonostante qualche malfunzionamento il rover è ancora forte: dal suo sbarco sul pianeta rosso ha percorso oltre 45 km, battendo il record assoluto dei chilometri percorsi da un oggetto terrestre su un altro mondo.

La scienza contro Grey’s Anatomy: crea false aspettative

La scienza contro Grey’s Anatomy. Secondo uno studio americano la serie creerebbe false aspettative. Guarigioni troppo veloci e interventi repentini che spesso non rispecchiano la realtà. Una conclusione a cui gli scienziati sono arrivati confrontando la storia di 290 finti pazienti in 269 episodi di Grey’s Anatomy con quanto accaduto nella vita reale. Il risultato è una discrepanza di non poco conto che porta a un’insoddisfazione da parte dei pazienti reali. Come ogni serie a tema medico che si rispetti, quindi, anche Grey’s Anatomy “tende a basarsi su trame che presentano malattie rare, manifestazioni insolite di patologie comuni, lesioni fantastiche o bizzarre e incidenti di massa”.

Stravolta la colonna sonora del live action de Il Re Leone

La colonna sonora del live action de Il Re Leone sarà stravolta. A rivelarlo il musicista Tim Rice che, nel 1993, lavorò insieme a Elton John e Hans Zimmer per le musiche originali. Per il live action dal cartone saranno conservati solo quattro brani:“Can You Feel The Love Tonight?”, “Hakuna Matata”, “I Just Can’t Wait To Be King” e “Circle of Life”. Per il remake l’idea è quella di creare qualcosa di diverso. Tim Rice lavorerà ancora una volta con Sir Elton John ma, come era prevedibile, la voce di Beyoncé sarà sfruttata anche per la colonna sonora oltre che per il personaggio di Nala.

Alanis Morissette torna in Italia con tre date

L’estate italiana sarà al gusto di Alanis Morissette. L’artista canadese ha annunciato tre date in Italia: il 9 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 10 al Pistoia Blues e il 25 luglio al Milano Summer Festival. I biglietti sono disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di oggi, mercoledì 21 febbraio, sul sito di ticketmaster, su ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Il tour 2018 della Morissette prenderà il via il prossimo 2 marzo dalla California per poi approdare in Danimarca e in Svizzera.