Nuova edizione del Tg Diregiovani

Muhammad Najem, il reporter 15enne che racconta gli orrori di Ghouta

Civili massacrati dai barili bomba sganciati a ogni ora dai raid aerei, bambini che rimangono uccisi sotto i bombardamenti, scuole, strade e ospedali distrutti. E’ quello che sta avvenendo a Ghouta, vicino a Damasco, definito da Unicef Italia, “un eccidio peggiore di quello di Aleppo”. Un conflitto difficile da seguire per i reporter internazionali, ma non per Muhammad Najem, il 15enne che ha iniziato a postare sui suoi social, video in cui mostra la quotidianità di un popolo intrappolato. Intervista i suoi amici, gira per le strade, filma le case crollate subito dopo i bombardamenti, lancia appelli di pace, in un racconto che svela con una chiarezza disarmante una realtà tragica che non possiamo più ignorare.

Ha 15 anni la campionessa olimpica di pattinaggio sul ghiaccio

E’ Alina Zagitova la nuova regina del ghiaccio. La 15enne russa ha conquistato la medaglia d’oro ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang. Zagitova, già campionessa europea, ha sorpassato con un minimo scarto di 1.31 punti la 18enne russa Evgenia Medvedeva, favorita per la vittoria. Bene la nostra Carolina Kostner, che a 31 anni chiude le sue Olimpiadi con un quinto posto. Medaglia di bronzo per la canadese Kaelyn Osmond.

L’arte ha più di 115.000 anni: scoperti dipinti dell’uomo di Neanderthal

Risalgono ad almeno 64mila anni fa le pitture rupestri scoperte in Spagna. E’ quanto dimostrano due ricerche coordinate dall’ Istituto tedesco Max Planck. A dipingerle l’uomo di Neanderthal ben 20 mila anni prima che l’Homo Sapiens arrivasse in Europa. Ritrovate anche le conchiglie usate per mescolare i colori, che risalgono ad almeno 115mila anni fa. Figure geometriche, animali, impronte di mani. L’arte è nata ben prima della comparsa della nostra specie. Si tratta di una scoperta fondamentale che riscrive la storia antica: l’uomo è, dunque, diventato “umano” molto prima di quanto abbiamo immaginato.

‘La forma dell’acqua’, del Toro accusato di plagio

‘La forma dell’acqua’ di Guillermo del Toro è stato accusato di plagio. David Zindel, figlio del Premio Pulitzer Paul scomparso nel 2003, ha fatto causa al regista messicano perché la pellicola candidata a 13 premi Oscar sembra essere simile alla storia scritta dal padre alla fine degli Anni 60. “La forma dell’acqua è così tanti colori. Sarebbe come dire che E.T. sarebbe la stessa cosa se al posto di un alieno ci fosse un criceto”, ha dichiarato del Toro. Citati in causa anche la Fox Searchlight, la co-sceneggiatrice Vanessa Taylor e il produttore associato Daniel Kraus.

Annunciato il ‘20ESTATE18’, il tour estivo di Coez

Coez annuncia il tour “20ESTATE18”, dodici concerti estivi in tutta Italia, per ascoltare dal vivo i brani di “Faccio un casino” e le hit degli album precedenti. Il tour partirà il 22 giugno da Padova e proseguirà a Napoli il 29 giugno e Roma il 7 luglio. La musica di Coez riunirà anche il pubblico di Genova, Palermo, Pescara e Lecce. “Faccio un casino” è stato il caso discografico italiano del 2017, un disco cresciuto mese dopo mese, fino alla conquista del doppio disco di platino.