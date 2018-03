Nuova edizione del Tg Diregiovani

Oggi è la Giornata Mondiale dell’Orso polare

Entro i prossimi 35 anni rischiamo di perdere il 30% della popolazione di orso polare. E’ l’allarmante messaggio che il WWF lancia nella Giornata Mondiale dell’Orso polare che si celebra oggi, 27 febbraio. La riduzione dell’habitat è uno dei tanti segnali che il Pianeta sta lanciando sul cambiamento climatico e che colpisce una specie simbolo. Per salvare l’orso polare è urgente mettere in campo azioni di conservazione. La riduzione dei potenziali conflitti tra orsi e umani è tra le sfide del WWF per la salvezza della specie.

Samsung rivoluziona la fotocamera con i nuovi Galaxy S9 e S9+

Samsung punta tutto sulla fotocamera nei nuovi Galaxy S9 e S9+. Presentati al Mobile World Congress di Bracellona, i due top di gamma prendono spunto dai loro predecessori, S8 e S8 +, concedendosi linee più morbide e tecnologia ulteriormente rinnovata. La fotocamera è il punto di forza dei nuovi smartphone. Riprogettata per reagire alla luce come l’occhio umano, per la prima volta ha un’apertura focale variabile che si adatta ad ogni tipo di luminosità. I nuovi Galaxy S9 e S9+ arriveranno sul mercato il 16 marzo a partire da 899 euro.

The Rolling Stones, in arrivo il ‘No Filter Tour’

I Rolling Stones tornano a far vibrare i palchi d’Europa con il loro ‘No Filter Tour’, terminato in Francia lo scorso ottobre. La rock band ha annunciato nelle ultime ore tutte le date sulla sua pagina ufficiale Facebook. L’Italia, però, dovrà rinunciare ai Rolling Stones. Il gruppo rock infatti non si esibirà per i fan del Bel paese. La prima tappa della tournée è fissata per il 17 maggio a Dublino per poi atterrare a Londra, Berlino e Marsiglia. L’evento targato dalla ‘lingua rossa’ si concluderà l’8 luglio a Varsavia.

Pokémon Day, eventi speciali per il compleanno dei Pokémon

Oggi si festeggia il Pokémon Day! Il 27 febbraio è il compleanno ufficiale dei Pokémon, giorno del lancio dei primi giochi in Giappone (rosso e verde) nel lontano 1996. 22 anni dopo, i mostriciattoli tascabili hanno conquistato il mondo. Per celebrare il traguardo sono in programma numerosi eventi e promozioni in tutto l’universo dei Pokémon. Su Snapchat tornano le Lenti con protagonisti Bulbasaur, Charmander e Squirtle per un periodo di tempo limitato, mentre su Pokémon Go torna la caccia al Pikachu speciale a tema. Scopri tutte le iniziative sul sito ufficiale dei Pokémon.

‘Puoi baciare lo sposo’, dal 1° marzo al cinema

E’ per il 1° marzo l’appuntamento al cinema con “Puoi baciare lo sposo”, la nuova commedia di Alessandro Genovesi. Il regista porta sul grande schermo la storia d’amore di due uomini, interpretati da Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito. Nell’entusiasmo di una tenera dichiarazione d’amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo. Il momento difficile però arriva quando i due decidono di ritornare in Italia per dare l’annuncio alla famiglia. Nel cast anche Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Dino Abbrescia, Diana Del Bufalo, con la partecipazione speciale di Enzo Miccio.