Nuova edizione del Tg Diregiovani

Amici, completata la commissione esterna

Ermal Meta, Marco Bocci e Alessandra Amoroso sono gli ultimi tre membri della commissione esterna di Amici. Insieme a Heather Parisi, Simona Ventura e Giulia Michelini, valuteranno le esibizioni dei 14 concorrenti al serale, in onda dal 7 aprile in prima serata su canale 5. I loro voti si aggiungeranno a quelli del televoto e della commissione interna. I ragazzi, come consuetudine, saranno divisi in bianchi e blu.

Apple rilascia iOS 11.3. Ecco le novità

Apple rilascia iOS 11.3. Il nuovo aggiornamento porta agli utenti della ‘mela morsicata’ molte novità, tra cui quattro nuove Animoji per i possessori di un iPhone X: un orso, un teschio, un drago e un leone. iOS 11.3, inoltre, aggiunge la possibilità di verificare lo stato di salute della batteria dell’iPhone. Le novità non finiscono qui. Il nuovo aggiornamento introduce anche una nuova sezione per i videoclip su Apple Music, Safari aumenta la privacy e ARKit 1.5 consente di visualizzare gli oggetti del mondo reale con una risoluzione superiore della fotocamera nelle esperienze di realtà aumentata.

L’attesa è finita: LORO di Paolo Sorrentino nel primo trailer

Online il trailer del nuovow film di Paolo Sorrentino, LORO. La pellicola, al cinema con Universal Pictures, sarà divisa in due parti: LORO 1, che uscirà nelle sale italiane il 24 aprile. LORO 2, invece, il 10 maggio. Dopo il grande successo de La Grande Bellezza, il regista partenopeo torna a raccontare sul grande schermo i party, il sesso, i salotti e la ricchezza. Insomma, i vizi che persuadono l’uomo. Con LORO, Sorrentino lo fa attraverso la figura di Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo.

La Luna Blu di sabato è l’ultima fino al 2020

Bisognerà aspettare il 2020 per vedere una nuova Luna Blu. Quella di domani, infatti, non sarà solo l’ultima del 2018, ma anche l’unica per i prossimi due anni. Quando in un mese si verificano due pleniluni, il secondo viene popolarmente chiamato Blue Moon. La luna piena del 31 marzo sarà appunto una Luna Blu, di nome ma non di fatto. Il nostro satellite splenderà del suo solito colore. Una luna blu si verifica circa una volta ogni 2,7 anni, più o meno 7 volte ogni 19 anni. Eccezione è stata per il 2018 che ci ha regalato un doppio plenilunio sia a gennaio che a marzo.

Riki torna in radio con la nuova versione di Tremo (Dolce vita)

Da oggi in tutte le radio e disponibile in digitale, il singolo di Riki ‘Tremo (Dolce vita)’, nuova versione del brano Tremo estratto dall’album Mania. Nella nuova interpretazione, Tremo è una ballad più introspettiva, scritta e composta on the road tra la Puglia e la Toscana. Inoltre la nuova versione si arricchisce di una sezione d’archi registrata a Londra, arrangiata e diretta da Simon Hale, già arrangiatore per Oasis, Bjork, Jamiroquai.