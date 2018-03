Nuova edizione del Tg Diregiovani

I BRIT Awards 2018 sbarcano su Rai 4

Si accendono domani alle 22:30 i riflettori sulla musica internazionale. Rai 4 trasmetterà in esclusiva i BRIT Awards 2018, il più importante premio musicale del panorama britannico. La serata evento si svolgerà alla O2 Arena di Londra e sarà presentata dallo showman e attore inglese Jack Whitehall. Su Rai 4 la cerimonia sarà trasmessa con una differita di circa due ore, con il commento di Filippo Solibello e Marco Ardemagni. L’evento sarà fruibile anche in audio originale, disponibile su secondo canale audio. Tra i grandi protagonisti della serata, Dua Lipa con ben cinque candidature e Ed Sheeran con quattro nomination.

Ti restano 10 anni per ammirare la Grande Macchia Rossa di Giove

Hai solo 10 anni per ammirare la Grande Macchia Rossa di Giove. La gigantesca tempesta, “marchio di fabbrica” del re dei pianeti, si sta lentamente rimpicciolendo e, forse, tra una o massimo due decadi si restringerà ulteriormente fino a scomparire del tutto. E’ quanto emerge dalle immagini riprese da Juno, la sonda della NASA che dal luglio 2016 orbita intorno al gigante gassoso. Grazie agli scatti, i più vicini mai realizzati da una sonda, gli scienziati hanno potuto stimare quanto ancora resterà attiva la grande tempesta rossa. Oltre ad essersi rimpicciolita, la macchia si è anche sbiadita: da rosso acceso, nel corso degli anni, è diventata quasi arancione. La grande tempesta di Giove è solo uno dei grandi misteri che la sonda Juno dovrà cercare di svelare.

Flatulenza tra le nuvole. Aereo costretto a un atterraggio d’emergenza

Flatulenza sul volo Transavia partito da Dubai e diretto Amsterdam. L’aereo è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza a Vienna a causa di una rissa scoppiata a bordo. Il motivo di tanta agitazione sono state le puzzette killer di un passeggero che non ha smesso di produrle per tutta la durata del viaggio. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia olandese, gli autori del litigio rischiano di dover sostenere i costi dell’atterraggio d’emergenza.

Gli Imagine Dragons tornano in Italia per il Milano Rocks

Ad un anno di distanza dai concerti di Lucca e Verona, gli Imagine Dragons tornano in Italia per una sola data. La band sarà tra gli headliner del “Milano Rocks” il prossimo 6 settembre all’Area Expo – Open Air Theatre – Experience Milano. Un’occasione imperdibile per vedere dal vivo una delle band internazionali di maggiore successo, che ha conquistato 2 Dischi di Platino conl ‘ultimo album “Evolve”. Attesi sul palco del Milano Rocks, gruppi del calibro di The National e 30 Seconds To Mars. I biglietti sono disponibili da oggi in prevendita su My Live Nation, e in vendita generale dalle 11 di giovedì 22 febbraio su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Metti la Nonna in Freezer, dal marzo al cinema

Fabio De Luigi e Miriam Leone vi aspettano dal 15 marzo al cinema con “Metti la Nonna in Freezer”. La pellicola, firmata dai giovani Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, racconta la storia del più incorruttibile dei finanzieri, Simone Recchia, che si innamora di Claudia, una restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna. Quando la vecchina muore, Claudia pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione. Metti la Nonna in Freezer è un’irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi. Nel cast anche Lucia Ocone, Marina Rocco e Barbara Bouchet.