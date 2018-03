Nuova edizione del Tg Diregiovani

Omicidio Jfk, Trump renderà pubblici ultimi documenti

L’omicidio di John Fitzgerlad Kennedy potrebbe presto non essere più un mistero. Donald Trump ha annunciato, tramite il suo account Twitter, che renderà pubblici gli ultimi documenti sulla morte del 35esimo Presidente degli Stati Uniti. “Pur essendo soggetto a ricevere ulteriori informazioni – ha scritto Trump – consentirò, come presidente, la divulgazione dei documenti su Jfk, a lungo bloccati e classificati”. Per legge, il termine ultimo per pubblicare i documenti è stato fissato per il 26 ottobre 2017. Dopo questa data il caso sarà chiuso per sempre.

Italia, ottobre mese più secco da 60 anni

“Passerà alla storia per essere l’ottobre più secco degli ultimi 60 anni”. È questo il record negativo che l’Italia sta collezionando in queste settimane. A rivelarlo il Centro Epson Meteo, basandosi sui dati delle stazioni di rilevamento pubbliche. Dall’inizio del mese sull’Italia è caduto l’88% di pioggia in meno rispetto alla media di ottobre degli ultimi 30 anni. Un dato che peggiora al nordovest dove è mancato il 99% della media delle piogge.

Super Bowl 2018, Justin Timberlake performer

È Justin Timberlake l’artista scelto per il Super Bowl 2018. Ad annunciarlo il cantante stesso sui suoi account social con un video comico in coppia con l’amico Jimmy Fallon. Timberlake salirà sul palco dell’halftime il prossimo 4 febbraio. L’interprete di Sexy Back, in quella data, tornerà ad esibirsi a 14 anni dalla tanto discussa performance con Janet Jackson che finì a seno scoperto durante Rock your body.

Hit Week, Ermal Meta headliner

Torna Hit Week, il più importante festival di musica italiana nel mondo. L’edizione 2017 del Festival si terrà dall’1 al 19 novembre: 12 tappe live nelle più importanti città tra Europa, Stati Uniti e Canada. Headliner di questa nuova edizione è Ermal Meta. Ad affiancarlo, oltre ai fedeli Carlo Bolacchi e Cordio, si sono aggiunti altri artisti provenienti dall’ambiente musicale “Made in Puglia”. Oltre 100 artisti coinvolti. Nella maggior parte delle date special guest Giò Sada and BariSmoothSquad.

Play Store di Google, arriva Prova Ora

Arriva sul Play Store di Google la funzione “Prova Ora”. Da oggi i possessori di smartphone e tablet Android potranno provare alcune applicazioni sul proprio dispositivo senza installarle. Sfruttando la tecnologia Instant Apps, si potrà avere, quindi, un’anteprima completa dei contenuti per valutare se scaricarli sul proprio telefono. Al momento le applicazioni disponibili sono davvero poche, Google le ha messe tutte insieme in una raccolta. Tra queste Skyscanner e Buzzfeed News.