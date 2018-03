Nuova edizione del Tg Diregiovani

La Capitale si tinge di bianco: uno scenario suggestivo e glaciale

L’allerta meteo lanciata nelle ultime ore si è avverata. Questa mattina la Capitale si è risvegliata completamente innevata. Un silenzio assordante è calato su Roma, rendendo più suggestiva la città. I fiocchi di neve non hanno risparmiato nemmeno il litorale romano: Fregene, Fiumicino e Ostia hanno avuto un candido buongiorno. Sul fronte studenti, scuole chiuse in tutta la città. Per il trasporto pubblico, invece, è scattato il piano neve: regolari linee metro e solo alcune linee bus dotate di gomme termiche.

Becoming, la prima autobiografia di Michelle Obama

Uscirà il 13 novembre in 24 lingue. È l’autobiografia di Michelle Obama, Becoming. Dall’infanzia nei sobborghi di Chicago ai giorni alla Casa Bianca. L’ex first lady racconta la sua vita in una sorta di viaggio che dalle radici arriva a oggi. “Scrivere Becoming” è stata una esperienza profondamente personale — ha dichiarato Michelle — mi ha consentito, per la prima volta, di avere lo spazio per riflettere onestamente sulla inaspettata traiettoria della mia vita”.

Depp e gli Hollywood Vampires al #RomaSummerFest

Johnny Depp e gli Hollywood Vampires si esibiranno al Roma Summer Fest. Il prossimo 8 luglio la star di Hollywood, Alice Cooper e Joe Perry calcheranno il palco capitolino, in collaborazione con Rock in Roma 2018. I Vampires regaleranno ai fan un energetico concerto rock non-stop, ripercorrendo con i loro brani la carriera. Inizialmente, l’Ippodromo Capannelle avrebbe dovuto ospitare il gruppo rock. Un cambio di programma, però, li ha spostati al Roma Summer Fest. I biglietti acquistati per l’evento di Capannelle rimangono validi per la nuova location.

Red Sparrow, al cinema dal 1 marzo

Sangue, suspense, seduzione e segreti. Ci sono tutti gli ingredienti per un thriller mozzafiato in Red Sparrow, la pellicola che vede protagonista Jennifer Lawrence al cinema dal primo marzo. Tratto dal romanzo di Jason Matthews, il film racconta la storia di Dominika, prima ballerina del Bolshoi di Mosca il cui destino cambia irrimediabilmente a causa di un brutto incidente. La ragazza, ormai senza futuro e desiderosa di aiutare la madre malata, viene reclutata nella “Sparrow School” di proprietà dell’intelligence russa. Lì viene educata a diventare una letale amante e seduttrice. Un’agente dei servizi segreti speciale.

Nutella Biscuits, i golosi biscotti di Ferrero presto anche in Italia

Potrebbero arrivare ad aprile i Nutella Biscuits, i golosi biscotti Ferrero che per mesi hanno riempito gli scaffali dei supermercati in Germania e Lussemburgo, luoghi scelti dall’azienda per testare un futuro lancio a livello mondiale. Sembra che la prova abbia dato esito positivo e che Ferrero sia pronta per distribuire i biscotti anche in Italia. I Nutella Biscuits si presentano come croccanti biscotti di pasta frolla con un goloso cuore di Nutella. La nuova golosità di Ferrero arriverà sul mercato per competere con i più famosi snack dolci in circolazione, come Ringo, Oreo o Oro Ciock.