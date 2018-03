Come far capire ad una persona che ci tieni a lei/lui?…

4 luglio 2016

Come capire se un ragazzo ti vuole? Come far capire ad una persona che ci tieni a lei/lui? Anonima. Cara Anonima, quella che ci poni sembra una domanda semplice ma in realtà non lo è o almeno non è così semplice. Sicuramente è importante passare del tempo reale con lui, non basta messaggiare sui social […]