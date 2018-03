E questo vale durante tutte le posizioni, anche quelle in cui prima riuscivo a venire…

22 maggio 2017

Salve doc. Ho un problema da esporle. Da circa due anni ho rapporti sessuali con il mio fidanzato. In passato per me era più facile venire, adesso durante il sesso provo piacere ma non fino all’orgasmo. E questo vale durante tutte le posizioni, anche quelle in cui prima riuscivo a venire. Ciò non si presenta […]