Ho notato che il ciclo è stato diverso dal solito…devo preoccuparmi?

2 settembre 2016

Salve. Ho vent’anni e non è poi molto che ho iniziato ad avere rapporti. Solo ad aprile di quest’anno. A seguito di una lacerazione vaginale non ne ho più avuti se non del petting e una volta è successo durante i giorni fertili. Premetto che il mio ragazzo non ha eiaculato ne sopra ne all’interno. […]