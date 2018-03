Vi contatto per via di una paura assurda nata ultimamente…

14 giugno 2017

Salve, vi contatto per via di una paura assurda nata ultimamente; Ho paura che ci sia il rischio di essere rimasta incinta in quanto questo mese ho avuto rapporti non protetti. Una sorta di coito interrotto per intenderci: dico una sorta perché a quanto so il vero proprio coito interrotto consiste nel togliere bruscamente il […]