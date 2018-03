Mi ha masturbato dopo aver toccato lo sterzo “contaminato”…

30 gennaio 2017

Salve, scrivo per un dubbio che mi assale. Martedì sera scorso masturbai il mio ragazzo, e venne in molti fazzoletti, dopodiché si pulì le mani e un po’ di “sporco” sul suo pantalone. Quindi non so se pulendosi abbia ritoccato lo sperma sul jeans. Dopo di chè toccó il cellulare e il manubrio della macchina. […]