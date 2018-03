Prendo la pillola da ormai un anno, ho avuto rapporti non protetti…

12 febbraio 2018

Salve, vorrei chiedervi una consulenza. Prendo la pillola da ormai un’anno, questo mese è il primo in cui ho rapporti non protetti col mio ragazzo. Ho dolori al basso ventre e schiena,tensione,nausea,seno indolenzito e mal di testa. Ho inoltre l’influenza e non so se associare i sintomi ad essa o ad una possibile gravidanza? Premetto […]