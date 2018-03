Ho paura che la pillola non si assorba mai completamente…

Salve!!!

Vi avevo scritto mesi fa per un quesito ma torno a porvene un’altro quasi simile.

Ricapitolando prendo la pillola Arianna basso dosaggio(questo mi fa un po’dì paura, lo ammetto) e non la dimentico mai…ritardo mai più di mezz’ora.

Ma se lascio la pillola sulla lingua per qualche secondo prima di bere, senza sfregare palato o altro si può sciogliere e togliere l effetto contraccettivo?

Mi succede spesso di lasciarla lì per pochi secondi10/20 ed ho molti dubbi.

Poi ho anche paura che la pillola non si assorba mai completamente o che ci siano altri problemi che non riesco a controllare, che non vada a finire fino allo stomaco o cose del genere.

Avendo rapporti (soprattutto ieri pomeriggio e poi la sera alle 8 ho preso la pillola con il dubbio che si sia sciolta,caduta a terra ecc.).

Vorrei saperne di più e chiedere a voi esperti se sono protetta.

Grazie del vostro servizio.

Anonima

Cara Anonima,

le pillola di ultima generazione hanno un basso dosaggio di estrogeni. Questo significa che a ridursi non è l’effetto contraccettivo ma bensì gli effetti collaterali del farmaco.

In termini pratici questo tipo di pillola aiuta le donne ad avvertire di meno il senso di pesantezza, ritenzione idrica, disagi umorali e anche altre sintomatologie che, con l’assunzione di una normale pillola si potevano percepire. Ovviamente ogni organismo reagisce in maniera diversa e molte donne tollerano bene anche la contraccezione ormonale tradizionale. Tuttavia l’introduzione di tale farmaco ha portato a grandi benefici e molto probabilmente proprio per questo ti è stata prescritta la pillola che stai assumendo.

Per tutti questi motivi puoi stare tranquilla e pensare ad una copertura anticoncezionale completa e non limitata.

Per quanto riguarda l’assunzione, è normale che si creino dubbi rispetto alla sua assimilazione, essendo una compressa molto piccola e in alcuni casi anche senza quella copertura solida di zucchero che rallenta lo scioglimento della stessa a contatto con l’umidità della cavità orale.

Se non si verificano episodi di vomito o diarrea entro le 4 ore dall’assunzione o esistono condizioni che possono far pensare ad un malassorbimento gastro-intestinale , il principio attivo viene introdotto nell’organismo correttamente.

Il nostro suggerimento è quello di stare tranquilla , senza pensare di prendere ulteriori compresse.

Un caro saluto!