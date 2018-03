Buongiorno.

Vorrei chiedere il parere degli esperti in merito ad una questione: ho 18 anni e pochi giorni fa ho avuto il mio primo rapporto sessuale, totalmente protetto e con eiaculazione esterna, ma nel giorno della mia ovulazione. Non ho perso sangue in alcun modo, ma a distanza di due giorni sto avendo perdite gialle. Ieri erano marroncine/rosate, ma oggi sono gialle. Mi devo preoccupare? Mi sono allarmata perché è stato un rapporto veramente attento a tutto e abbiamo controllato ogni secondo.

Grazie in anticipo.

Alessia, 18 anni

Cara Alessia,

può succedere, dopo la prima volta, che si presenti qualche perdita di sangue, a causa della lacerazione dell’imene, ma non sempre accade e di questo non ci si deve preoccupare, perchè l’imene è una membrana molto elastica e potrebbe non rompersi mai oppure potrebbe lacerarsi nei rapporti successivi.

Rispetto alle perdite gialle, le secrezioni possono avere delle variazioni dovute alle alterazioni ormonali, quindi, se non sono associate a altri sintomi specifici, non devono destare preoccupazioni.

Da ciò che dici ci sembra di capire che hai utilizzato precauzioni da inizio rapporti e che l’eiaculazione è avvenuta esternamente, quindi puoi stare tranquilla, non c’è motivo di pensare a una gravidanza.

Un caro saluto!