Ho ripreso la pillola Yasminelle, sto soffrendo di nausea…

vorrei avere delle informazioni giusto per conferma da un ginecologo. Ho 28 anni e dopo quasi 4 anni sto riprendendo la pillola. Sono mamma e praticamente dopo la gravidanza ho avuto grandi sbalzi di umore ormonali ed ho preso la pillola Yasmin poi dopo un anno l’ho lasciata. Adesso ho ripreso la pillola ma questa volta la Yasminelle, devo dire che sto soffrendo sia di nausea, voglia di vomitare e mal di seno che adesso dopo 12 giorni non ho più dolore al seno solo un po’ di nausea, penso perché sia che mio corpo si deve abituare alla pillola? Ringrazio in anticipo per la sua risposta, gli auguro buona serata!

Ishshah, 28 anni



Cara Ishshah,

grazie di esserti rivolta a noi per questi tuoi dubbi. Ci hai descritto molto bene i tuoi sintomi ma ci sfuggono i motivi per i quali hai cambiato pillola..Non ti trovavi bene con la precedente? Ti sei rivolta al tuo ginecologo di fiducia oppure hai deciso di cambiare in maniera autonoma?

E’ molto probabile che la nausea che avverti sia collegata all’assunzione della pillola poiché come giustamente hai pensato, ci vuole del tempo prima che l’organismo si abitui e metabolizzi il nuovo dosaggio ormonale.

Se il senso di nausea dovesse persistere ti consigliamo di parlarne con il tuo ginecologo, in modo da trovare insieme una pillola più adatta a te.

Intanto possiamo rivelarti che, l’assunzione della pillola di sera a stomaco pieno potrebbe ridurre il malessere della nausea.

Speriamo di esserti stati di aiuto e torna a scriverci quando vuoi!

