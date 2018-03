Prendo la pillola da ormai un anno, ho avuto rapporti non protetti…

Salve, vorrei chiedervi una consulenza.

Prendo la pillola da ormai un’anno, questo mese è il primo in cui ho rapporti non protetti col mio ragazzo.

Ho dolori al basso ventre e schiena,tensione,nausea,seno indolenzito e mal di testa.

Ho inoltre l’influenza e non so se associare i sintomi ad essa o ad una possibile gravidanza?

Premetto che ho sempre preso la pillola regolarmente senza mai saltarla e senza avere episodi di vomito o dissenteria.

Leggendo su internet nei vari forum si parla di donne che sono rimaste incinte durante l’assunzione della pillola. È possibile?

È inoltre possibile che la pillola abbia un dosaggio troppo basso per me e quindi non abbia funzionato da contraccettivo?

La ringrazio in anticipo.

Martina, 16 anni

Cara Martina,

ci sembra proprio che puoi stare tranquilla se hai assunto regolarmente la pillola il rischio di una gravidanza è veramente nullo. Tieni presente che la sicurezza della pillola è considerata all’incirca al 100%, le percentuali teoriche di fallimento sono bassissime, attorno allo 0,2-0,1% e per questo motivo è considerato, tra i vari metodi contraccettivi, il più sicuro, e le gravidanze indesiderate presenti durante l’assunzione del farmaco sono dovute alla distrazione e errori di continuità d’assunzione. Rispetto alla ricerca sul web, ti consigliamo sempre di fare attenzione alle fonti, ricerca ed informati su siti curati da esperti, diffida dei forum e se proprio hai dei dubbi il comportamento più giusto è quello di chiedere di persona al proprio medico di fiducia, ogni situazione deve essere considerata da un punto di vista strettamente personale del paziente, in questo caso rientrano anche i tuoi dubbi rispetto al dosaggio della pillola. Se hai dei dubbi sull’azione della pillola richiedi un confronto con il tuo medico che saprà sicuramente tranquillizzarti e spiegarti i motivi di tale scelta.

Un caro saluto!