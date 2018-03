mondo scuola

Educational Tour, il 13 marzo all’istituto Salvini di Roma

10 marzo 2018

ROMA– Partirà da Roma il prossimo 13 marzo, all’Istituto d’Istruzione Superiore via Salvini, la prima tappa della sesta edizione del tour di Italia Orienta. Il giro d’Italia organizzato dalla Fondazione Italia Orienta incontrerà anche qui studenti, docenti e presidi per confrontarsi sul delicato passaggio tra scuola e lavoro. Un’occasione per dare suggerimenti, svelare qualche trucco […]