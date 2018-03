La mela di Apple sul golfo di Napoli, apre l’iOS Developer Academy

6 ottobre 2016

NAPOLI – Una grande festa questa mattina nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio, per l’inaugurazione del primo centro di formazione Apple in Europa. Per una parte dei ragazzi che hanno superato le selezioni, oggi è anche il primo giorno di corsi per sviluppatori di App. Sono 200 – di cui 150 campani – gli […]