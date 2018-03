Leo Ortolani in mostra all’ARF!

8 febbraio 2016

ROMA – Bisogna aspettare maggio per andare all’ARF! Il festival romano e indipendente dedicato alla narrazione per immagini: fumetto, illustrazione e graphic novel. La rassegna, ideata e organizzata da Daniele Bonomo, Paolo Campana, Stefano Piccoli, Mauro Uzzeo e Fabrizio Verrocchi – disegnatori, sceneggiatori e designer – è nata nel 2015 per riportare nella capitale un modello […]