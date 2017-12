Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 27 dicembre

ROMA – Il 27 dicembre è il 361º giorno del calendario gregoriano. Mancano 4 giorni alla fine dell’anno.

27 dicembre: accadde oggi

Nel 1831, Charles Darwin si imbarca per il suo storico viaggio a bordo del HMS Beagle. Nel 1845, l’etere anestetico viene usato durante il parto per la prima volta dal dottor Crawford Williamson Long in Georgia. Nel 1890, viene giocato il primo incontro ufficiale della squadra di rugby dei Barbarians.

Nel 1903, Giacomo Puccini termina la stesura di Madama Butterfly. L’anno dopo, nel 1904, la commedia Peter Pan, di James Barrie, debutta al Duke of York’s Theatre di Londra. Nel 1908, esce il primo periodico italiano a fumetti: il Corriere dei Piccoli, come supplemento del Corriere della Sera. Nel 1922, viene rimosso il primo oggetto dalla tomba di Tutankhamon. Esattamente dieci anni dopo, nel 1932, viene inaugurata la Radio City Music Hall di New York.

Nel 1945, a Washington viene istituita la Banca Mondiale dopo la firma dell’accordo di Bretton Woods e il Belgio entra a far parte dell’ONU. Nel 1947, il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola promulga la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1962, diviene critico il primo reattore nucleare commerciale Italiano, quello di Latina. Nel 1963, il Molise diventa autonomo come la 20ª regione italiana. Nel 1968, la missione spaziale Apollo 8 rientra sulla Terra. Dieci anni dopo, nel 1978, la Spagna diventa una monarchia parlamentare dopo 40 anni di dittatura.

Nel 1980, il carcere dell’Asinara viene definitivamente chiuso e tutta l’isola sarà proclamata ufficialmente parco naturale. Nel 1985, terroristi palestinesi uccidono venti persone negli aeroporti di Roma e Vienna. Nel 1989, viene adottata in Romania la bandiera nella sua forma attuale. Nel 2001, la Repubblica Popolare Cinese ottiene lo status di normale e permanente partner commerciale degli USA.

Nel 2003, un libro-bomba esplode nell’abitazione bolognese del presidente della Commissione Europea Romano Prodi. Nel 2007, l’ex primo ministro pakistano Benazir Bhutto viene uccisa a Rawalpindi in un attentato suicida. Nel 2008, l’esercito israeliano dà inizio alla campagna militare nella Striscia di Gaza contro le forze di Hamas, denominata “Operazione Piombo fuso”. Nel 2009, Sayyed Ali Moussavi, nipote del leader dell’opposizione riformista Mir-Hosein Musavi viene ucciso in scontri a Teheran. Nel 2013, un’autobomba esplode a Beirut, Libano. Tra le vittime l’ex ministro Mohammed Shattah.

Buon compleanno a:

Gerard Depardieu (attore francese), Giovanni Floris (giornalista e conduttore italiano), Elisa Isoardi (conduttrice italiana), Annalisa Minetti (cantante italiana).

Si festeggia oggi:

Santa Nicarete di Costantinopoli, Santi Teodoro e Teofane e Santa Fabiola di Roma.