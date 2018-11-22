Neymar dice basta: addio alla nazionale brasiliana dopo 80 gol
Il fuoriclasse del Santos chiude a 34 anni la sua avventura con il Brasile: “Ho dato la vita per questa maglia, ma ora è finita”
Kevin McCallister pronto a tornare a casa: Macaulay Culkin nel mirino di Disney per un nuovo capitolo di Mamma, ho perso l’aereo
Tra nostalgia e indiscrezioni: l’attore potrebbe riprendere il suo ruolo più iconico, ribaltando la trama del cult degli anni ’90
Bruno Mars, polemica sui biglietti “audio only”: 70 euro solo per per ascoltare (senza vedere nulla)
Pagare 70 euro per ascoltare senza vedere: il caso dei biglietti “No View” per il tour di Bruno Mars riaccende il dibattito su trasparenza e costi dei grandi eventi
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