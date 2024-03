A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (29 marzo)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra questi il disco di Beyoncè e i brani di Albe, Wax e Boomdabash.

I SINGOLI

Si intitola “quando ti svolta la giornata” (Warner Music) il nuovo singolo di Albe. Si tratta del terzo singolo del nuovo capitolo musicale dell’ex Amici. Il nuovo brano di Albe è l’esatto sequel del precedente, “quando realizzi che non ti aveva capito”, e descrive quella sensazione di fervore e di sollievo che si prova ogni qualvolta succede di scambiare uno sguardo con la persona che si ama. Questo senso di levità viene messo in risalto dall’orchestrazione della strumentale e dagli archi. Il brano trasmette costantemente energia e speranza, dimostrando che alla fine arriva sempre qualcosa di positivo e inaspettato “che ti svolta la giornata”. La produzione è sempre affidata a Alessandro Gemelli, che continua a seguire questa nuova fase dell’artista.

“Verso Casa” è il nuovo brano di Cara (RayDada/EMI Music). Il singolo è una lente d’ingrandimento che si posa sulle abitudini e sulla quotidianità di una città pulsante, raccontando storie di amore e dolore. Un richiamo costante che spinge a cercare un rifugio sicuro nelle braccia della propria dimora.

“HEY!)))” è il nuovo singolo di Memento per Asian Fake. Si tratta di una canzone scritta per qualcuno (o qualcosa) che ancora non esiste, ma che si ha già voglia di conoscere e scoprire: è un brano che arriva giusto per l’inizio della primavera, che sa di sole e di rinnovamento, di birrette al parco la domenica pomeriggio. Con un mix coinvolgente di chitarra, basso, batteria, percussioni, tastiere e synth, questo brano è come un grido lanciato nell’universo, un’espressione di desiderio di cambiamento e di ricerca interiore.

“Tutta un’altra storia” è il nuovo singolo dei Boomdabash in uscita per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy). I Boomdabash approfondiscono con “Tutta un’altra storia” le sfumature più sensibili ed empatiche della loro musica, senza perdere la capacità di affrontare temi complessi con leggerezza e autenticità. Il nuovo coinvolgente singolo mette in musica una potente dichiarazione d’amore, dipingendo chiara l’immagine della solidità di un legame che supera ogni ostacolo e incomprensione.

“Primo al Mondo” è il nuovo singolo di Wax per Warner Music Italy, scritto a quattro mani con Andrea Bonomo e prodotto da Renzo Stone. “Spesso quando si è giovani ci si dimentica dell’importanza di alcuni momenti e del reale significato che questi possono avere – racconta wax – Attraverso la metafora della ‘prima volta’ ho voluto rappresentare questa consapevolezza, ed il senso di inadeguatezza che ne può scaturire”.

“Tutti contro tutti” è il nuovo singolo di chiamamifaro, in uscita per Columbia Records/Nigiri. Con questo brano chiamamifaro ci mostra il suo lato più giocoso, pur affrontando temi profondi: dalla polarizzazione dei social media all’incessante ricerca dell’identità personale in mezzo al caos sociale.

Tra sonorità pop e un testo immediato, chiamamifaro trasmette un messaggio potente che risuona come un coro in uno stadio.

“Palloncini” è il titolo del nuovo singolo di Atarde. Nel pezzo, l’artista ci racconta un viaggio introspettivo nella mente di un palloncino che vaga nello spazio, affrontando la sua quotidianità ricca di desideri e paure, di sfide ed avversità. Nel corso del brano non viene mai pronunciato il titolo, ma le immagini sono talmente forti che è evidente ciò che Atarde vuole comunicare, anche grazie ad una produzione che lui stesso definisce altamente “eterea ed originale”. “Palloncini” è scritto da Atarde e YuzU, il quale accompagna Marco Bergamini nelle produzioni sperimentali e rappresentative di un brano che si differenzia per un ritornello non cantato ma bensì melodico, e che permette all’ascoltatore di identificarsi ancora di più in ciò che l’artista ci vuole raccontare.

Giulia Mei torna con “H&M”, un’intensa ballad che racconta così: “Per quanto possa sembrare assurdo, oggi sento il bisogno anche di una sincera disillusione, di guardare le cose con un filtro più scuro e di guardarle in faccia, di avere il terrore e al tempo stesso una la voglia matta di fallire nella società dei numeri uno, di riconoscere che anche la tristezza è vita vera, e io voglio passarci attraverso. Qualsiasi cosa significhi fallire oggi poi se, ricchi o poveri, siamo un po’ tutti figli della noia, se il benessere ha le occhiaie, se la povertá è glitterata, se la ricchezza è già stata confiscata a monte, se l’omologazione è più forte dell’autodeterminazione, se in quel negozietto di abbigliamento accanto ad H&M alla fine non ci entriamo mai”.

Mostro ritorna con il nuovo singolo “Andare via” (Epic Records/Sony Music Italy), che vede il featuring di Shari. Il brano affronta il tema del desiderio di fuga, del sentirsi in gabbia e della necessità di evadere. Il singolo è attraversato da un sound leggero e vintage nel ritornello, che esplode su un beat rap/trap moderno nelle strofe. Nel pezzo ritroviamo il tipico stile di Mostro, caratterizzato da una scrittura diretta ed estremamente evocativa. La voce di Shari, che accompagna il ritornello, crea uno spazio quasi meditativo fra le due strofe, rendendo il singolo ancora più dinamico. “Andare via” presenta, così, due anime differenti: una più provocatoria grazie alle rime taglienti del rapper, e una seconda più poetica, accompagnata dal timbro di Shari, dolce ma allo stesso tempo graffiante. “Andare via” è prodotto da Nick Sick, producer con cui il rapper romano continua la collaborazione artistica, dopo aver fondato il collettivo ILL MOVEMENT e che lo ha seguito anche per il brano “Underrated”, contenuto in “THE ILLEST VOL. 3”.



“Vedo non vedo” (La Grande Onda/Altafonte) è il nuovo singolo del musicista e attore romano Alessandro Proietti. Scritto e prodotto dallo stesso Proietti è il secondo estratto dell’album “Zima Blue” che vedrà la luce nella seconda metà del 2024.

“Solo un’idea” (Maciste Dischi/distribuito da Universal Music Italy) è il brano che segna l’inizio di un nuovo progetto per Giuse The Lizia, una vera e propria dichiarazione d’amore sotto forma di ballad. Le gambe che tremano, il tempo che non è mai abbastanza, l’idea di un futuro assieme: “Solo un’idea” è la perfetta rappresentazione del sogno di chi, nonostante le insicurezze e la consapevolezza di esser solo all’inizio di una relazione, crede che il proprio amore possa durare per sempre.

“Experience” feat. Jesto (Columbia Records/Sony Music Italy) è il primo singolo del nuovo progetto del producer romano 3D. Il viaggio inizia proprio da Roma, con 3D e Jesto che danno vita a un brano costruito come fosse un freestyle: rime tronche e serratissime, una “mega strofa tecnica con il flow che ti spettina”. Un mix di influenze e citazioni, un primo biglietto da visita che lascia presagire che ci troviamo davanti a un progetto che lascerà il segno nel rap italiano.

“Testa Matta” è il titolo del nuovo singolo dell’artista, autore e produttore italiano Irbis, all’anagrafe Martino Consigli, fuori per Undamento/Warner Music Italy. Affiancato nuovamente da Ceri e Colombre (produttori anche di “Preghiera”, il singolo precedente), Irbis mostra un’altra sfaccettatura del suo nuovo progetto.

“Nannarè” (La Grande Onda/Altafonte) è il nuovo singolo del musicista romano Chino. “Nannarè” come racconta Chino: “viene dalla mia reinterpretazione del personaggio descritto da Gabriella Ferri nel brano “Nannarella”. Questa canzone l’ascoltavo quando ero piccolo e mi ha sempre colpito per il racconto che viene fatto di questa ragazza che, totalmente innamorata della musica americana, per stare al passo con i tempi rinuncia alla sua vita romana. Il brano usava questo personaggio immaginario per parlare di Roma e dei tempi che cambiano, stessa cosa ho voluto fare io con la mia ‘Nannarè’, ovvero descrivere questa ragazza che si annoia, ride e soffre, ma in maniera diversa dalle generazioni precedenti. Lei vive la sua Roma in sella a un motorino sognando un mondo diverso mentre ascolta i pezzi di Drake”.

“DURAG_1.wav” è il titolo del brano con cui l’artista siciliano Don Pero è pronto a tornare su tutte le piattaforme per Pulp Entertainment/Intera Music/Warner Music Italy. “DURAG_1.wav” è uno sfogo, una celebrazione di ciò che si è ottenuto in un braccio di ferro fra sogni e possibilità, senza mai dimenticare la terra in cui si è combattuto per conquistare tutto questo, La Sicilia, dove la battaglia per il proprio riscatto non è ancora finita e dove la motivazione, il senso di rivalsa e di appartenenza guidano ancora il futuro che sta costruendo.

“Sai che” è il nuovo singolo di EDONiCO, disponibile per Warner Music Italy. Prodotta da Granato, “Sai che” è una canzone che fotografa un momento di smarrimento, un’introspezione emotiva dentro se stesso in cui esplora quella sensazione di brancolare nel buio, alla ricerca di un aiuto, senza riuscire a trovare una causa o una spiegazione a questo stato d’animo, che chiunque ha dovuto affrontare almeno una volta nella vita.

“Ilary Blasi” è nuovo singolo di UnFauno: l’artista romano immagina con romantica ironia un ritorno di fiamma della coppia di VIP romani Francesco Totti e Ilary Blasi su sonorità electro-dance e la produzione di Matteo Gabbianelli (Kutso): “Un brano agrodolce che parla delle ombre nelle relazioni: tradimenti, insicurezze, abbandoni e altri argomenti sempre ingiustamente esclusi dalla canzone d’autore. Perché ‘certi amori non finiscono ’, altri però sì”.

“Cosa fai stasera?, il nuovo singolo dei Fuera. Il trio campano torna con un pezzo ballabile, leggero ma con la solita profondità nel testo e la ricerca sonora che sta contraddistinguendo la band nell’ambito dell’elettro-pop italiano. “Cosa fai stasera?” è una domanda ricorrente nelle nostre vite, una frase semplice quanto densa di potenziale: ricerca di evasione, noia, un incontro o un senso di inquietudine. cosa fai stasera? è anche il titolo del nuovo singolo dei Fuera. Dal primo istante si è catapultati in un’atmosfera misteriosa e avvolgente, che accompagna l’ascoltatore in un crescendo che aspetta solo di risolversi, di ricevere una risposta.

“Basta”, il nuovo progetto di session musicali, video format ed eventi, pubblica su tutte le principali piattaforme digitali “BASTA SESSION N°2 REMIX”, tre diversi remix firmati da Plastica, Sick Budd e Whitemary. Dopo l’uscita del primo singolo “BASTA SESSION N°1” che ha visto la partecipazione di Colombre, Disse, Ele A, Ensi e Veezo, la pubblicazione dei remix del brano firmati Bassi Maestro, Crookers, Lvnar e la “BASTA SESSION N°2” con Khaled Levi, Goedi, Drone126, Johnny Marsiglia, Laila Al Habash e Bruno Belissimo, il progetto pubblica i tre remix della seconda release realizzati da tre differenti producer.

Ciliari ci regala una nuova versione di “Basta” con la partecipazione di VV, in distribuzione Believe. Da un’amicizia nata sui palchi e dalla stima reciproca di due artisti del panorama Indie Pop italiano, nasce la collaborazione perfetta: Ciliari e VV decidono di reinterpretare e ricostruire “Basta”, il singolo dell’ultimo disco di Ciliari “Maledetti Noi”, uscito lo scorso dicembre. Un brano di Ciliari iconico, potente, il romanticismo nostalgico di una storia d’amore che, con la produzione di Coletti e il featuring di VV, prende nuova vita, un significato diverso, l’intreccio di due voci che combaciano perfettamente, esplodendo in una versione unica, di una dolcezza nuova. Con “Basta“, Ciliari abbraccia la sua malinconia e la trasforma in una canzone leggera capace di entrare nella mente e nel cuore di chi l’ascolta.

“Gravità” è il nuovo singolo di Laurino, in uscita per Fonoprint Records e distribuito da ADA Music Italy. Il brano evoca un’immagine semplice e al contempo paradossale: come sarebbero il mondo e la vita senza la gravità? Uno scenario irrealizzabile, dove il concetto di gravità rappresenta il sentirsi oppressi e schiacciati dalle difficoltà della vita.

“Come Sabbie Mobili“ è il singolo d’esordio di Ornella Sara, disponibile per Zoo Dischi e distribuito da ADA Music Italy. Il brano nasce da un’esigenza di esternare i propri conflitti interiori: il paesaggio sonoro risulta volutamente cupo, quasi ansiogeno, per esprimere al meglio la complessità e incomunicabilità del tormento provato dalla giovane cantautrice napoletana. Attingendo dal mondo dell’urban e del R&B, Ornella Sara infonde il suo singolo di debutto con ritmi pulsanti e melodie ipnotiche, che culminano nel ritornello in levare che invita l’ascoltatore a perdersi nella musica, trascendendo i confini del genere.

I DISCHI

L’era country di Beyoncé sta per diventare realtà. La popstar prosegue la saga lanciata il 29 luglio 2022 con “Renaissance”. Esce stanotte“Cowboy Carter”. Il progetto è stato anticipato da “Texas Hold ‘Em” e “16 Carriages”. Il progetto è un inno alle origini texane della cantante, la quale si riappropria con forza di un genere che da tempo è sembrato appartenere solo a un certo tipo di popolazione.

Rhove pubblica il suo primo album intitolato “Popolari” via Emi Records Italy/Universal Music Italia. La voglia di riscatto, una luce in fondo al tunnel, il dimostrare che non è impossibile farcela per cambiare la propria vita: questi sono solo alcuni fra i temi preannunciati del disco. L’album è stato anticipato da “Pelé”, hit da 60 milioni di stream e certificata doppio Platino, dal singolo estivo “Ancora” (Platino) e dalla hit “Petit Fou Fou” con Anna (certificato Oro), che è arrivata fino alla posizione #2 della classifica singoli di Spotify (tutt’ora tra i brani più ascoltati sulle piattaforme digitali).

Esce stanotte il nuovo album omonimo del cantautore e musicista riminese Luca Fol per TSCK Group. Anticipato dal singolo “Diktat”, il disco aggiunge un nuovo pezzetto al percorso intrapreso con la pubblicazione di “Io sono meno inglese di thè”, il precedente album che ha segnato il passaggio alla scrittura in italiano di Luca Fol con una identità a metà tra electropop e cantautorato e un sound fatto di sintetizzatori pungenti, chitarre frizzanti e animo synth pop. L’album attraversa diversi scenari del cantautorato pop trovando un punto di incontro tra una concezione della musica più divertente e brillante, con jingle synth pop e groove frenetici, e un’attitudine più riflessiva su temi come la spiritualità, la solitudine e la sofferenza. Dieci canzoni che spaziano tra brani più spensierati ed ironici, con una piccola punta di cinismo (“Estinguiamoci”, “Concetti”, “Diktat”) accanto ad altri più orchestrali, sinfonici e armoniosi (“Pratica Spirituale”, “L’errore”, “Dissolubile”).

“Azzardo Palace” è il titolo dell’Ep di SVD, disponibile per Capitol Records Italy/Universal Music Italia. Contiene il nuovo singolo focus “Due di picche”. Il nuovo Ep della giovane cantautrice romana racchiude tutte le stanze sentimentali varcate negli ultimi anni. È un palazzo costruito su emozioni contrastanti, fatto di passaggi segreti e di ambienti misteriosi che evocano tutti un tema in comune: l’azzardo, il rischio che si nasconde dietro ogni decisione (non) presa. In “Azzardo Palace”, SVD racchiude ogni suo traguardo, raggiunto grazie a una continua sfida e messa in discussione di se stessa. In fin dei conti, è solo attraverso una serie di azzardi che si plasma una persona responsabile.

“MUNICIPIO V :(“, il nuovo EP dei piazzabologna, in uscita per Isola Degli Artisti e distribuito da ADA Music Italy, anticipa l’album d’esordio, “MUNICIPIO V”, un’istantanea della generazione universitaria che vive e respira quotidianamente la capitale, una raccolta di racconti di vita e di amore. In “MUNICIPIO V :(” viene racchiuso un po’ tutto quello che si vive e si pensa dalle 20 in avanti, una visione notturna della vita raccontata in chiave consapevole e intima. Un viaggio tra le vie di Roma ma anche nella tristezza di sentirsi uno dei tanti dentro una metropoli, tra sanpietrini, luci arancioni dei lampioni, e un cielo sempre meno stellato.