Accadde oggi…Aneddoti e curiosità sull’8 gennaio

ROMA – L’8 gennaio è l’8º giorno del calendario gregoriano. Mancano 357 giorni alla fine dell’anno.

8 gennaio: accadde oggi

Nel 1324 muore a Venezia all’età di 69 anni l’esploratore e commerciante Marco Polo autore de “Il Milione” il libro dettato a Rustichello da Pisa in cui racconta il viaggio in Cina, paese che fu uno dei primi occidentali a raggiungere lungo la via della seta. Gli uomini di colore ottengono nel 1867 il diritto di voto nel Distretto di Columbia. Nel 1877 Cavallo Pazzo e i suoi guerrieri combattono la loro ultima battaglia contro la Cavalleria degli Stati Uniti.

L’8 gennaio del 1935 A.C. Hardy brevetta lo spettrofotometro. Nel 1958 il quattordicenne Bobby Fischer vince i campionati statunitensi di scacchi. Nel 1959 Fidel Castro entra a L’Avana dopo l’abbandono del paese da parte del generale Batista. In questo giorno del 1962 la Monna Lisa di Leonardo da Vinci viene esibita negli USA per la prima volta (National Gallery of Art di Washington). Nel 1992 il presidente statunitense George H. W. Bush si ammala mentre è in visita in Giappone e vomita sul Primo Ministro giapponese. Nel 1998 Saul Perlmutter del Berkeley Lab annuncia che i dati sulle supernova Ia indicano un universo in accelerazione, che si espanderà per sempre.

Nel 1999 un unico voto, di un senatore anonimo, salva il presidente statunitense Bill Clinton dall’incriminazione. È accusato di aver mentito sui veri rapporti intrattenuti con la stagista Monica Lewinsky. Nel 2009 viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della Genziana blu.

Si festeggia:

Sant’Alberto di Cashel, vescovo; Sant’Apollinare Claudio, vescovo; San Baldovino, arcidiacono e martire; Sant’ Erardo di Ratisbona, vescovo; Sant’Eugeniano di Autun, vescovo e martire; San Garubaldo, vescovo.

Buon compleanno a:

Adrian Mutu, Calciatore; Sean Paul, Cantante; Elvis Presley (1935-1977), Cantante.