Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 13 gennaio

Il 13 gennaio del 1854 viene brevettata la fisarmonica da Anthony Faas. Qualche anno più tardi, nel 1898 Émile Zola pubblica il J’accuse in difesa di Alfred Dreyfus. E’ il 1910 quando la rivista Football della F.G.I.C. annuncia la creazione di una squadra di soli giocatori italiani che “degnamente sappia rappresentare i colori dell’italia”: nasce la nazionale di calcio dell’Italia.

In questo giorno del 1930 viene pubblicata la prima striscia di Topolino. Il 13 gennaio del 1942 Henry Ford brevetta un’automobile di plastica che pesa il 30% in meno di un’auto normale. Nel 1957 la Wham-O produce il primo frisbee. Il 13 gennaio del 1999 Michael Jordan dei Chicago Bulls annuncia il suo secondo ritiro dalla pallacanestro. In questo giorno di cinque anni fa, nel 2012 la nave da crociera Costa Concordia urta degli scogli a 500 metri dal porto dell’Isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell’evacuazione totale delle 4229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri.

Buon compleanno a…

Orlando Bloom, attore, Patrick Dempsey, attore, Marco Pantani, ciclista

Si festeggiano oggi..

Sant’Ilario di Poitiers, vescovo e dottore della Chiesa Sant’Agrizio di Treviri, vescovo San Bernone di Cluny, abate fondatore di Cluny