Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 26 gennaio

Il 26 gennaio è il 26º giorno del calendario gregoriano. Mancano 339 giorni alla fine dell’anno.

26 gennaio: accadde oggi

Nel 1911 Glenn H. Curtiss compie il primo volo in idrovolante. Nel 1917 Giuseppe Ungaretti compone la poesia “Mattina”. Nel 1926, tramite alcune interpolazioni di dati, si registra la temperatura minima giornaliera di -71,2 °C per la località siberiana di Ojmjakon: è, ad oggi, il valore più basso per una località abitata.

L’hind, nel 1965, diventa lingua ufficiale in India. Nel 1970 esce l’ultimo album di Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Nel 1979, il mafioso Leoluca Bagarella uccide il giornalista Mario Francese. In questo giorno, nel 1986, viene avvistata la Cometa di Halley.

Nel 1988 il musical Il Fantasma dell’Opera viene rappresentato per la prima volta a Broadway. Nel 1992 Mike Tyson viene processato per aver stuprato nel 1991 una concorrente a Miss Black America. Esattamente dieci anni dopo, nel 1998, il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nega in TV di avere avuto relazioni sessuali con Monica Lewinsky.

Nel 2001 un terremoto colpisce Gujarat (India), causando più di 20.000 morti. Nel 2005 come confermato precedentemente il giorno stesso da una votazione di 85-13 del Senato degli Stati Uniti, Condoleezza Rice è dichiarata Segretario di Stato degli Stati Uniti diventando la prima donna afroamericana a detenere la carica.

Buon compleanno a:

José Mourinho (allenatore portoghese), Eddie Van Halen (chitarrista olandese), Paul Newman (attore statunitense).

Si festeggia oggi:

Sant’Alberico di Cîteaux,San Teogene di Ippona e Sant’Agostino Erlendsson.