Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 31 gennaio

ROMA – Il 31 gennaio è il 31º giorno del calendario gregoriano. Mancano 334 giorni alla fine dell’anno.

31 gennaio: i fatti del giorno

Il 31 gennaio del 1876 gli Stati Uniti ordinano a tutti i Nativi Americani di trasferirsi nelle riserve. In questo giorno del 1930 la 3M mette sul mercato lo Scotch. E’ il 1958 quando James Van Allen scopre le Fasce di Van Allen. Nello stesso anno viene lanciato Explorer, il primo satellite artificiale statunitense mandato in orbita con successo. Nel 1990 apre il primo McDonald’s di Mosca. Nello stesso anno Garry Kasparov conserva il titolo di campione del mondo di scacchi, battendo il compatriota Anatoly Karpov. Il 31 gennaio del 1997 la Brigata Alpina Cadore viene sciolta con una cerimonia in piazza dei Martiri a Belluno. In questo giorno del 2015 Sergio Mattarella viene eletto 12° Presidente della Repubblica Italiana.

Buon compleanno a…

Justin Timberlake cantante, Traianos Dellas calciatore, Portia De Rossi, attrice

Si festeggiano oggi…

Sant’Abramo vescovo di Arbela, Sant’Agostino Pak Chong-Won e cinque compagni martiri, Sant’Aidano di Ferns, (Máedóc o Medhoc di Ferns), vescovo