Accadde oggi…Aneddoti e curiosità sul 1 febbraio

ROMA – L’1 febbraio è il 32º giorno del calendario gregoriano. Mancano 333 giorni alla fine dell’anno.

1 febbraio: accadde oggi

Nel 1788 Isaac Briggs e William Longstreet brevettano la nave a vapore. Siamo nel 1884 quando viene pubblicata la prima edizione dell’Oxford English Dictionary. Il primo febbraio del 1893, a Torino viene rappresentata per la prima volta l’opera di Giacomo Puccini Manon Lescaut.

Nel 1913 apre il Grand Central Terminal di New York, è la più grande stazione ferroviaria del mondo. Nel 1945 in Italia viene introdotto il suffragio universale con il quale per la prima volta viene dato diritto di voto alle donne. Johnny Dorelli e Domenico Modugno nel 1958 vincono l’8º Festival di Sanremo con il brano Nel blu dipinto di blu. Nel 1977 hanno ufficialmente inizio le trasmissioni a colori della RAI.

Nel 1978 il regista Roman Polanski evade dalla libertà su cauzione e si rifugia in Francia, dopo essersi dichiarato colpevole di aver avuto rapporti sessuali con una tredicenne. In questo giorno del 1982 nasce Radio DeeJay. Nel 2003 lo Space Shuttle Columbia esplode in volo, a 60km di quota sopra il Texas. Perdono la vita tutti e sette i membri dell’equipaggio.

Si festeggia:

Sant’Agrippano, vescovo e martire; Santa Brigida d’Irlanda, badessa; Sant’Enrico Morse, sacerdote gesuita e martire; San Giovanni della Graticola, vescovo; Sant’Orso di Aosta, sacerdote.

Buon compleanno a:

Giuseppe Rossi, Calciatore; Lisa Marie Presley, Cantante; Stephanie Di Monaco, Nobile.