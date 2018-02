Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 15 febbraio

ROMA – Il 15 febbraio è il 46º giorno del calendario gregoriano. Mancano 319 giorni alla fine dell’anno.

15 febbraio: accadde oggi

Nel 1903 Morris Michtom e la moglie Rose introducono negli USA il primo orsacchiotto di pelouche. È il 1961 quando il volo Sabena 548 cade nei pressi di Bruxelles, in Belgio, uccidendo 73 persone, tra cui l’intera squadra di pattinaggio di figura degli Stati Uniti d’America. Gli imminenti campionati mondiali di pattinaggio di figura, in programma a Praga, vengono annullati. In questo giorno del 1965 il Canada sostituisce il vecchio emblema con la bandiera bianca e rossa con la foglia di acero. Nel 1982 la piattaforma petrolifera Ocean Ranger affonda durante una tempesta al largo della costa di Terranova, 84 lavoratori perdono la vita. Nel 2003 proteste globali contro la guerra in Iraq si svolgono in oltre 600 città del mondo. Stime che vanno dai 10 ai 15 milioni di partecipanti. La manifestazione di Roma, con circa 3 milioni di dimostranti, è quella con la partecipazione più alta. Il 15 febbraio del 2013 un meteorite esplode sulla regione degli Urali (Russia) causando oltre 1000 feriti.

Si festeggia:

San Claude de la Colombière, religioso; San Decoroso di Capua, vescovo; Sant’Euseo di Serravalle, eremita; Santi Faustino e Giovita, martiri, patroni di Brescia; Santa Giorgia, vergine; Santi Isicio, Giuseppe di Roma, Zosimo, Baralo e Agape, martiri.

Buon compleanno a:

Rolando Bianchi, Calciatore; Dado, Comico; Matt Groening, Disegnatore; Jane Seymour, Attrice Totò (1898-1967), Attore.