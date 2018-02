Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 17 febbraio

ROMA – Il 17 febbraio è il 48º giorno del calendario gregoriano. Mancano 317 giorni alla fine dell’anno.

17 febbraio: accadde oggi

Nel 1933 il periodico Newsweek viene pubblicato per la prima volta. A Springfield (Massachusetts) nel 1968 apre il Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Nel 1972 le vendite del Volkswagen Maggiolino superano quelle della Ford Modello T. Nel 1979 la Cina invade il Vietnam. L’anno dopo, nel 1980, avviene la prima ascensione invernale dell’Everest. I protagonisti sono Leszek Cichy e Krzysztof Wielicki.

Nel 1984 viene proiettata in prima mondiale in Canada C’era una volta in America di Sergio Leone. Nel 1990 viene istituita la giornata nazionale del gatto. La “giornata della collera” nel 2011 dà il via alle sommosse popolari in Libia contro il regime di Mu’ammar Gheddafi.

Buon compleanno a:

Paris Hilton (modella e imprenditrice statunitense), Joseph Gordon-Levitt (attore statunitense), Leonardo Pieraccioni (attore e regista italiano), Michael Jordan (ex cestista statunitense, Ed Sheeran (cantante britannico), Francesco Silvestre (cantante italiano dei Modà).

Si festeggia oggi:

San Bonoso di Treviri, Sant’Evermodo di Ratzeburg, San Fintan e San Silvino di Therouanne.