Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 18 febbraio

ROMA – Il 18 febbraio è il 49º giorno del calendario gregoriano. Mancano 316 giorni alla fine dell’anno.

18 febbraio: i fatti del giorno

Il 18 febbraio del 1861 Vittorio Emanuele II di Savoia convoca il primo parlamento del Regno d’Italia. In questo giorno del 1885 viene pubblicato negli USA il romanzo ‘Le avventure di Huckleberry’ Finn di Mark Twain. Ventisei anni dopo, nel 1911, il primo volo ufficiale trasportante posta aerea viene effettuato a Allahabad, India Britannica, quando Henri Pequet, un pilota di 23 anni, consegna 6.500 lettere a Naini, a circa 10 km di distanza.

È il 1925 quando Giovanni Treccani fonda l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, l’istituto pubblicherà, dal 1929 al 1937, l’Enciclopedia Italiana, costituita da 35 volumi di testo e uno di indici. Sarà la prima grande enciclopedia biografica italiana. Nel 1953 Lucille Ball e Desi Arnaz firmano un contratto da 8 milioni di dollari per continuare la serie televisiva I Love Lucy fino al 1955.Il 18 febbraio del 1977 il veicolo di test dello Space Shuttle Enterprise effettua il suo primo volo fissato al dorso di un Boeing 747.

In questo giorno del 1995 Massimo Moratti acquista la società sportiva “FC Internazionale”, riportandola in famiglia visto che era già stata di proprietà del padre Angelo negli anni sessanta. Nel 2004, circa 300 persone, tra cui quasi 200 soccorritori, muoiono nei pressi di Neyshabur in Iran, quando un treno merci che trasporta zolfo, petrolio e fertilizzante prende fuoco ed esplode.

Buon compleanno a…

Roberto Baggio (calciatore), Matt Dillon (attore), Yoko Ono (artista), John Travolta (attore).

Si festeggiano oggi…

Sant’Angilberto di Saint-Riquier (o di Centula), abate di Saint-Riquier, Santi Claudio, Massimo, Prepedigna. Alessandro e Cuzia, martiri di Ostia (San Claudio è celebrato anche, singolarmente, il 7 luglio), Santa Costanza di Vercelli, monaca.