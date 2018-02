Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 28 febbraio

ROMA – Il 28 febbraio è il 59º giorno del calendario gregoriano. Mancano 306 giorni alla fine dell’anno.

28 febbraio: accadde oggi

Nel 1935 Wallace Carothers prepara per la prima volta il nylon. In questo giorno del 1983 l’ultimo episodio di M*A*S*H viene trasmesso negli Stati Uniti. La trasmissione diviene l’episodio televisivo più visto della storia, con un numero di spettatori superiore ai 100 milioni. Nel 1991 si conclude la Guerra del Golfo tra Iraq e Kuwait.

Il 28 febbraio del 2013, alle ore 20, ha inizio la sede vacante (con la chiusura del portone del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo), in quanto diventa effettiva la rinuncia di papa Benedetto XVI, annunciata l’11 febbraio 2013. Papa Benedetto XVI si trasferisce temporaneamente a Castel Gandolfo dove risiederà prima di ritirarsi in un monastero di clausura in Vaticano.

Si festeggia:

Santi Macario, Rufino, Giusto e Teofilo, martiri; Sante Marana e Cira, vergini; Santi Martiri di Alessandria; San Romano di Condat, abate; San Basilio martire (Chiesa ortodossa).

Buon compleanno a:

Gabriella Carlucci, Presentatrice; John Turturro, Attore e regista; Oliviero Toscani, Fotografo; Dino Zoff, calciatore e allenatore