Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 10 marzo

ROMA – Il 10 marzo è il 69º giorno del calendario gregoriano. Mancano 296 giorni alla fine dell’anno.

10 marzo: accadde oggi

Nel 1496 Cristoforo Colombo lascia Hispaniola e approda in Spagna, terminando, così, la sua seconda visita nell’Emisfero Occidentale. Siamo nel 1876 quando Alexander Graham Bell effettua con successo la prima chiamata telefonica.

Il 10 marzo del 1906 viene aperta a Londra la stazione della Metropolitana di Piccadilly Circus. Nel lontano 1964 Simon & Garfunkel registrano una delle loro canzoni più famose, The Sound of Silence. Ancora un disco epico nel 1973. In questo giorno viene pubblicato l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Nel 1977 l’astronomo James Elliot comunica la scoperta degli anelli di Urano.

Si festeggia:

Sant’Attala abate; San Blancardo, vescovo; Santi Caio e Alessandro, martiri ad Apamea; San Drottoveo di Parigi, abate.

Buon compleanno a:

Samuel Eto’o, Calciatore; Eva Herzigova, Modella; Sharon Stone, Attrice; Chuck Norris, Attore.