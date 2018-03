Accadde oggi…aneddoti e curiosità sull’11 marzo

ROMA – L’11 marzo è il 70º giorno del calendario gregoriano. Mancano 295 giorni alla fine dell’anno.

11 marzo: i fatti del giorno

L’11 marzo del 1818 Mary Shelley pubblica Frankenstein. In questo giorno del 1864 avviene la Grande alluvione di Sheffield: Il più grande disastro causato dall’uomo[senza fonte] che abbia mai colpito l’Inghilterra uccide più di 250 persone a Sheffield. È il 1927 quando a New York, Samuel Roxy Rothafel apre il Roxy Theatre. Nel 1985 Michail Gorbacëv diventa leader dell’Unione Sovietica.

L’11 marzo del 2003 a L’Aia viene fondata la Corte Internazionale di Giustizia. In questo giorno del 2004 in Spagna una serie di attentati a treni sconvolge Madrid. Il numero delle vittime è di 191 morti e circa 1.500 feriti. Nel 2011 un terremoto di magnitudo 9 Richter colpisce Sendai, in Giappone, sviluppando uno tsunami con onde di 10 metri che devastano la costa per diversi chilometri.

Buon compleanno a…

Sandra Milo (attrice), Jeffrey Nordling (attore).

Si festeggiano oggi…

San Benedetto I di Milano, vescovo, San Costantino, re di Dumnonia e martire, San Domenico Cam, martire del Tonchino.