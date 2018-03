Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 22 marzo

ROMA – Il 22 marzo è l’81º giorno del calendario gregoriano. Mancano 284 giorni alla fine dell’anno.

22 marzo: i fatti del giorno

Il 22 marzo del 1885 Re Umberto I posa la prima pietra del Vittoriano. In questo giorno del 1890 nelle Isole Eolie termina l’eruzione nell’isola di Vulcano, iniziata nel 1873. In questo giorno del 1941 Stati Uniti: L’imponente diga idroelettrica Grand Coulee Dam sul fiume Columbia, nello stato di Washington, inizia a produrre energia elettrica.

È il 1963 quando viene pubblicato in Gran Bretagna il primo album dei Beatles, Please Please Me. In questo giorno del 1993 la Intel Corporation lancia il Pentium chips 80586. Nel 1994 Italia: esce il primo numero del quotidiano La Voce, diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore. Un anno dopo nel 1995 in Russia il cosmonauta Valeri Polyakov stabilisce il record di 438 giorni di permanenza nello spazio.

Buon compleanno a…

Fausto Bertinotti (politico).

Si festeggiano oggi…

Beata Vergine Addolorata di Castelpetroso, San Basilio di Ancira, martire Santi Callinico e Basilissa, martiri.