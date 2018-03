Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 24 marzo

ROMA – Il 24 marzo è l’83º giorno del calendario gregoriano. Mancano 282 giorni alla fine dell’anno.

24 marzo: accadde oggi

Il biologo tedesco Robert Koch, nel 1882, annuncia la scoperta del batterio responsabile della tubercolosi (mycobacterium tuberculosis, TBC). Nel 1940 Papa Pio XII concede l’indulgenza plenaria via etere. Cinque anni dopo, nel 1945 la rubrica statunitense Billboard pubblica la prima top ten. Nel 1969 viene lanciata la sesta sonda diretta verso Marte, nell’ambito della missione americana Mariner 7: raggiungerà il pianeta il 5 agosto dello stesso anno.

Nel 1973 viene pubblicato The Dark Side of the Moon, l’album più venduto dei Pink Floyd che vanta ben 723 settimane consecutive di permanenza nella top 200 U.S.A. Dieci anni dopo, nel 1983, negli Stati Uniti d’America, muore il primo uomo al quale è stato impiantato un cuore artificiale (dopo 112 giorni dal trapianto). A Jonesboro (Arkansas), due ragazzi rispettivamente di 11 e 13 anni sparano sugli studenti della “Westside Middle School”: quattro studenti ed una insegnante rimangono uccisi. L’anno successivo, nel 1999, iniziano i bombardamenti da parte delle forze NATO (operazione Allied Force) contro la Jugoslavia per por fine alla repressione della maggioranza albanese in Kosovo. Lo stesso anno, nel tunnel del Monte Bianco un incidente scatena un incendio che causa 39 morti.

Nel 2001 la Apple Computer distribuisce il macOS versione 10.0. Nel 2003 viene mostrato il controverso video in cui si vedono cadaveri dei soldati americani e i prigionieri USA interrogati in Iraq. La Lega araba vota pressoché all’unanimità una risoluzione con cui chiede un immediato e incondizionato ritiro delle forze alleate dall’Iraq. Nel 2015 il volo Germanwings 9525 da Barcellona a Düsseldorf precipita con 150 persone a bordo.

Buon compleanno a:

Alyson Hannigan (attrice statunitense), Dario Fo (drammaturgo italiano) e Vauro Senesi (vignettista italiano).

Si festeggia oggi:

Sant’Aldemaro di Capua, San Bernolfo di Asti, San Mac Cairthinn di Clogher e San Secondino di Mauritania.