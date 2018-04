Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 22 aprile

ROMA – Il 22 aprile è il 112º giorno del calendario gregoriano. Mancano 253 giorni alla fine dell’anno.

22 aprile: accadde oggi

Nel 1897 l’anarchico italiano Pietro Acciarito tenta di accoltellare Umberto I presso Roma. Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke si incontrano per la prima volta nel 1964 ed iniziano a sviluppare la sceneggiatura di 2001: Odissea nello spazio. Tre anni dopo, nel 1967, la Fiat presenta a Torino la 125.

In questo giorno del 1970 viene celebrato il primo giorno della Terra. A distanza di 7 anni viene, invece, utilizzata per la prima volta la fibra ottica per trasportare il segnale telefonico. L’anno seguente, nel 1978, i Blues Brothers fanno la loro prima apparizione al Saturday Night Live. Nel 1983 viene annunciato il ritrovamento dei diari di Hitler che però risulteranno dei falsi.

Buon compleanno a…

Ambra Angiolini (attrice), Anna Falchi (attrice), Kakà (ex calciatore), Jack Nicholson (attore) e Mara Maionchi (produttrice).

Si festeggia oggi:

San Frodulfo, Sant’Agapito I, San Caio e San Sotero.