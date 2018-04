Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 23 aprile

ROMA – Il 23 aprile è il 113º giorno del calendario gregoriano. Mancano 252 giorni alla fine dell’anno.

23 aprile: accadde oggi

Nel 1946 la Piaggio deposita un brevetto per una “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”: nasce così la Vespa Piaggio. Dieci anni dopo, nel 1956, Elvis Presley tiene il suo primo spettacolo a Las Vegas. In questo giorno del 1967 avviene il lancio in orbita della Sojuz 1: a bordo un solo cosmonauta, il colonnello Vladimir Komarov, che morirà durante le operazioni di rientro della navicella spaziale.

Nel 2001 la Intel commercializza il processore Pentium 4. Quattro anni dopo, nel 2005, nasce YouTube. Alle ore 20:27 viene registrato il primo account e viene caricato il primo video, intitolato Me at the zoo.

Buon compleanno a…

John Cena (wrestler), Gigi Hadid (modella) e Johanna Krupa (modella).

Si festeggia oggi:

Sant’Adalberto di Praga, San Marolo, San Jón Ögmundsson, Sant’Eulogio di Edessa e Sant’Etelredo del Wessex.