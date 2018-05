Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 4 maggio

ROMA – Il 4 maggio è il 124esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 241 giorni alla fine dell’anno.

4 maggio: accadde oggi

Nel 1626 l’esploratore olandese Peter Minuit arriva nella Nuovi Paesi Bassi (l’odierna Manhattan) a bordo del See Meeuw. In questo giorno del 1930 la polizia britannica arresta il Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella Prigione Centrale di Yeravda. Oggi, ma nel 1932, ad Atlanta (Georgia), il gangster Al Capone inizia a scontare una condanna a undici anni per evasione fiscale. Nel 1948 viene pubblicato il primo romanzo di Norman Mailer, Il nudo e il morto.

Il 4 maggio del 1949 a Torino, sulla collina di Superga, si schianta l’aereo che trasportava la squadra del Grande Torino: nessun superstite. L’incidente è comunemente noto come Tragedia di Superga. A seguito dell’immane tragedia il 4 maggio viene ufficialmente considerato dalla FIFA giornata mondiale del giuoco del calcio. Prova ne è l’incisione scolpita sulla lapide di Superga.

Nel 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award. È il 1979 quando Margaret Thatcher diventa la prima donna ad essere nominata Primo ministro del Regno Unito. Infine, in questo giorno del 1998, un giudice federale di Sacramento (California) condanna Theodore Kaczynski (alias “Unabomber”) a quattro ergastoli più trent’anni, dopo che Kaczynski accetta un accordo per dichiararsi colpevole, che gli risparmia la condanna a morte.

Si festeggia:

Sant’Agostino Webster, priore benedettino e martire; Sant’Antonina di Nicea, martire; San Fortunato, lettore e martire; Santa Fulvia, martire; San Lorenzo di Novara, vescovo.

Buon compleanno a:

Jorge Lorenzo, Motociclista; Rocco Siffredi, Attore; Enrico Oldoini, Regista.