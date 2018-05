Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 29 maggio

ROMA – Il 29 maggio è il 149esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 216 giorni alla fine dell’anno.

29 maggio: accadde oggi

Nel 1886, in questo giorno, il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Con un salto siamo al 1913 quando a Parigi si tiene la prima del balletto di Igor Stravinsky Le Sacre du Printemps. Nel 1919 l’osservazione della posizione spostata delle stelle durante un eclissi solare conferma la teoria della relatività di Albert Einstein. il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d’Italia Firenze – Modena e conquista la sua prima maglia rosa.

Nel 1953, in Nepal, Edmund Hillary e Tenzing Norgay conquistano l’Everest. In questo giorno del 1985 la Strage dell’Heysel. A Bruxelles, Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nel 1994 va in onda l’ultima puntata della serie Star Trek: The Next Generation, dal titolo “ieri, oggi e domani”. Infine il 29 giugno del 2012 forti scosse di terremoto colpiscono l’Emilia-Romagna, e vengono avvertite in tutto il Nord Italia, soprattutto in Veneto e Lombardia. La più forte, di magnitudo 5.8, ha il suo epicentro nei pressi di Medolla, in provincia di Modena.

Si festeggia oggi:

Santi Sisinnio, Martirio e Alessandro, martiri trentini; Santa Bona di Pisa, vergine; Santi Conone e Conello, martiri ad Iconio.

Buon compleanno a:

Massimo Ambrosini, Calciatore; Melanie Brown (detta Mel B), Cantante; Noel Gallagher, Cantante; Rupert Everett, Attore; La Toya Jackson, Cantante; Annette Bening, Attrice.